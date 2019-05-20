Google приостановила сотрудничество с HuaweiREGNUM вчера в 19:40

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Происшествия В работе Альфа-банка произошел сбой Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.

Политика Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.

Общество Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о нововведении во время проведения ЕГЭ.

Музыка Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».

Общество Захар Прилепин избил поэта из Владивостока Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Кино В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.

Экономика Сбербанк обновит программу «Спасибо» Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.

Происшествия Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.

Армия и оружие Индия назвала российское вооружение худшим в мире В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники Доклад, представленный в Минобороны Индии, посвящен в значительной степени довольно частым инцидентам, случающимся при стрельбе из различных орудий во время испытания боеприпасов и при проведении плановых стрельб.

Происшествия Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.

Происшествия Цакунова наказали штрафом за сколотый зуб полицейского Дзержинский суд Петербурга оштрафовал активиста Михаила Цакунова на 100 тыс. рублей за сколотый зуб полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Космос Ученые рассказали, как можно сдвинуть Землю с ее орбиты и зачем это надо В китайском научно-фантастическом фильме «Блуждающая земля», вышедшем недавно на Netflix, человечество пытается изменить орбиту Земли, используя огромные двигатели, чтобы избежать растущего Солнца и предотвратить столкновение с Юпитером.

Экономика ГТЛК на выставке вертолетной индустрии подписала ряд договоров с авиаперевозчиками Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписала 17 мая в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019 ряд договоров лизинга и соглашений с российскими авиаперевозчиками.

Шоу-бизнес Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса» Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.