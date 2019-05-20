Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с HuaweiREGNUM вчера в 19:40

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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