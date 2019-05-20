Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с HuaweiREGNUM вчера в 19:40
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В работе Альфа-банка произошел сбой
Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Политика
Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией
Сотрудники ФСБ в результате изъяли крупную сумму денег, ювелирные украшения и коллекцию роскошных часов.
Обновлено в 05:20
Общество
Рособрнадзор рассказал о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о нововведении во время проведения ЕГЭ.
Обновлено в 01:12
Игры
Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3
Обновлено вчера в 14:05
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске
Обновлено в 05:33
Футбол
Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына
Обновлено в 05:40
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Кино
В финале «Игры престолов» обнаружили киноляп
В последнем эпизоде финального сезона сериала «Игра престолов» в кадр попали две пластиковые бутылки.
Обновлено в 03:09
Кино
Иэн Макэлхинни: «В финале „Игры престолов“ всех убьют»
Обновлено вчера в 16:00
Авто
АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи Lada Largus
Обновлено в 06:57
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Индия назвала российское вооружение худшим в мире
В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники Доклад, представленный в Минобороны Индии, посвящен в значительной степени довольно частым инцидентам, случающимся при стрельбе из различных орудий во время испытания боеприпасов и при проведении плановых стрельб.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Обновлено в 05:17
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новые семейные фотографии
В официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в инстаграме появились новые семейные фотографии, с помощью которых Кейт и Уильям проанонсировали ежегодную садовую выставку Королевского общества садоводов Chelsea Flower Show.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Цакунова наказали штрафом за сколотый зуб полицейского
Дзержинский суд Петербурга оштрафовал активиста Михаила Цакунова на 100 тыс. рублей за сколотый зуб полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 06:15
Космос
Ученые рассказали, как можно сдвинуть Землю с ее орбиты и зачем это надо
В китайском научно-фантастическом фильме «Блуждающая земля», вышедшем недавно на Netflix, человечество пытается изменить орбиту Земли, используя огромные двигатели, чтобы избежать растущего Солнца и предотвратить столкновение с Юпитером.
Обновлено 17 мая в 10:35
Экономика
ГТЛК на выставке вертолетной индустрии подписала ряд договоров с авиаперевозчиками
Государственная Транспортная Лизинговая Компания подписала 17 мая в рамках международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019 ряд договоров лизинга и соглашений с российскими авиаперевозчиками.
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес
Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.
Обновлено в 06:40
Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу после апелляции
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в скором времени могут выйти на свободу.
Обновлено в 06:24