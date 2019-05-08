Google презентовала новую версию AndroidТК Звезда 18:07

Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США. Как уточняет Wired, разработка уже получила название Android Q. Новый Android получит нативную поддержку гибких смартфонов и планшетов.

Общество На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Армия и оружие Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29 Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.

Общество У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.

Происшествия Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве «Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws.

Происшествия Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.

Шоу-бизнес 50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.

Футбол Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.

Армия и оружие В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Футбол Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол» Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Политика Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять Крым Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, поскольку Москва «не могла с ним справиться».

Политика Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.

Футбол Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".

Экономика Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом» Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.