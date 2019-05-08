Гаджеты
Google презентовала новую версию AndroidТК Звезда 18:07
Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США. Как уточняет Wired, разработка уже получила название Android Q. Новый Android получит нативную поддержку гибких смартфонов и планшетов.
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Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика
В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем
Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено в 11:49
Кино
Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Экстрасенс: «Дайнеко выйдет замуж в течение года»
Обновлено в 06:02
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие
Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»
Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
Футбол
Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве
«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Обновлено в 17:25
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол
Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке
Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Футбол
Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено в 17:57
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Политика
Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять Крым
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, поскольку Москва «не могла с ним справиться».
Обновлено в 15:16
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Футбол
Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов
Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
Португальца из сбитого в Ливии силами Хафтара самолета сняли на видео
Обновлено в 11:56
Экономика
Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»
Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
Здоровье
Врачи рассказали, как облегчить жизнь при аллергии на пыльцу
"Есть, конечно же, методы барьерные – для защиты глаз нужно надевать очки, после каждого выхода на улицу желательно принимать душ и мыть голову, менять одежду после возвращения домой, так как на ней оседает пыльца", - сказала врач аллерголог-иммунолог, заведующая поликлиническим отделением ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России, доктор медицинских наук Наталия Шартанова.
Обновлено в 20:21