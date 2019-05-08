Гаджеты

Google презентовала новую версию AndroidТК Звезда 18:07

Американская компания Google презентовала новую версию операционной системы Android. Презентация прошла во вторник, 7 мая, в Калифорнии США. Как уточняет Wired, разработка уже получила название Android Q. Новый Android получит нативную поддержку гибких смартфонов и планшетов.
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Состоялась презентация Android Q

REGNUM20:12

Google раскрыла подробности нового Android

Rambler News Service15:05

Google представила новую версию Android

ФАН18:38

Google презентовала новую версию Android

ТК Звезда18:07

Представлена новая версия Android

Известия16:51

Представлена Android Q Beta 3: тёмный режим, улучшение жестов и пузыри

3DNews15:41

Android будет переводить видео на любой язык в режиме онлайн

Царьград20:09
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Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся

На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено в 12:38
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено в 11:49
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Экстрасенс: «Дайнеко выйдет замуж в течение года»

Обновлено в 06:02
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 украинских ВВС, оставшихся на территории Крыма, окончательно потеряны в качестве боевых единиц.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие

Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»

Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
Обновлено в 20:43
Футбол

Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Общество

У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде

Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьеве

«Генеральный секретарь написал письмо президенту России Путину, в котором выразил свои глубокие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в катастрофе самолёта в московском аэропорту на выходных», — сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Обновлено в 17:25
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Действующий президент Украины Петр Порошенко не пришёл на допрос в Генпрокуратуру по делу о "майдане", передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам

Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол

Неймар и Дракслер едва не подрались в раздевалке

Игроки «ПСЖ», немецкий полузащитник Юлиан Дракслер и бразильский нападающий Неймар, едва не подрались после гостевого матча 34-го тура чемпионата Франции с «Монпелье», в котором парижский клуб потерпел поражение со счётом 2:3. Об этом сообщает Lance со ссылкой на Le Parisien.
Обновлено в 16:04
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Футбол

Жозеп Бартомеу: «Не могу объяснить четвертый гол»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о вылете в полуфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля».
Обновлено в 17:57
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Политика

Кравчук рассказал, что Хрущёв «заставил» Украину принять Крым

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв заставил Украинскую ССР принять Крым в свой состав, поскольку Москва «не могла с ним справиться».
Обновлено в 15:16
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Футбол

Почеттино может покинуть «Тоттенхэм» в случае победы в Лиге чемпионов

Наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды в случае триумфа в Лиге чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Армия и оружие

Португальца из сбитого в Ливии силами Хафтара самолета сняли на видео

Обновлено в 11:56
Экономика

Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»

Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
Здоровье

Врачи рассказали, как облегчить жизнь при аллергии на пыльцу

"Есть, конечно же, методы барьерные – для защиты глаз нужно надевать очки, после каждого выхода на улицу желательно принимать душ и мыть голову, менять одежду после возвращения домой, так как на ней оседает пыльца", - сказала врач аллерголог-иммунолог, заведующая поликлиническим отделением ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России, доктор медицинских наук Наталия Шартанова.
Обновлено в 20:21
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