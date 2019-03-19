Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис StadiaКоммерсантъ 14:25
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
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Спорт
О чём говорят перед выступлениями фигуристок на ЧМ в Сайтаме
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты
Раскрыты технические особенности смартфона Samsung Galaxy A40
Компания Samsung раскрыла технические характеристики нового смартфона Galaxy A40.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Беркова в экстренном порядке доставлена в больницу
Обновлено в 15:24
Политика
Шойгу передал Асаду послание от Путина
Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Политика
Депутаты Рады потребовали разобраться с «захватом власти» в Одессе
Депутаты Верховной Рады, члены временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию нападений на активистку и чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов, потребовали от силовых ведомств расследовать деятельность «организованной преступной группировки», захватившей власть в Одессе.
Обновлено в 16:01
Здоровье
Двухтысячную операцию при помощи «гамма ножа» провели в Склифе
Двухтысячная операция с использованием установки «гамма нож» прошла в центре радиохирургии Института имени Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
Обновлено в 14:33
Наука
Главную математическую премию впервые присудили женщине
Американка стала первой женщиной, удостоенной этой награды. Абелевскую премию зачастую называют Нобелевской премией по математике.
Обновлено в 12:21
Хоккей
«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе
Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Единоборства
Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Наука
Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля
Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено в 02:57
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Общество
Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России
Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.
Обновлено в 05:09
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
В Крыму в ответ на действия США разместили бомбардировщики Ту-22М3
Россия в Крыму разместила дальние бомбардировщики Ту-22М3, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 10:45
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Космос
«Роскосмос» оштрафовал своего подрядчика на 155 млн руб
«Роскосмос» оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша (входит в структуру госкорпорации) за просрочку в рамках госконтракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено в 14:58
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Стало известно имя пятого ребенка Марии Порошиной
После развода с мужем Мария Порошина стала матерью в пятый раз, однако до сих пор имя отца ее ребенка неизвестно.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Культура
Пятый канал победил в двух номинациях премии «Событие года»
Пятый канал победил в двух номинациях премии "Событие года". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 16:04