Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис StadiaКоммерсантъ 14:25
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
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Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба
«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
Обновлено в 12:39
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Здоровье
Минздрав скорректировал понятие «неправильное питание» в ЗОЖ-стратегии
В обновленном проекте стратегии формирования здорового образа жизни в России формулировка «неправильное питание» заменена на «нерациональное питание».
Обновлено в 05:58
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Наука
Физики ИЯФ придумали, как защитить термоядерный реактор
Старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Шошин отметил, что железоводный способ защиты, используемый в реакторах деления, не подходит для проекта ИТЭР из-за строгих ограничений по весу всей конструкции.
Обновлено 17 марта в 07:04
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет со 100 пассажирами на борту
В аэропорту Тегерана Мехрабад в самолете произошел пожар.
Обновлено в 14:36
Экономика
Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива
Президент России Владимир Путин отметил высокую конкурентоспособность газомоторного топлива, несмотря на необходимость больших вложений на первоначальном этапе.
Обновлено в 13:53
Футбол
Мораес вызван в сборную Украины после получения гражданства
Ранее Мораес получил украинское гражданство. В марте сборная Украины проведёт матчи отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
Обновлено в 10:42
Здоровье
В Москве внедряют новый стандарт поликлиник
В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
Обновлено в 00:42
Авто
У пикапа Mitsubishi L200 появится версия для покорения бездорожья
Сообщается также, что рестайлинговый Mitsubishi L200 уже предлагают дилеры в России, где он представлен в пяти вариантах исполнения.
Обновлено в 11:18
Кино
Умер кинорежиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 02:55
Политика
Президент Казахстана ушел в отставку
Обновлено в 10:41
Политика
Стало известно о грядущей отставке сына Рогозина с поста главы «Ил»
Правительство собирается сменить руководство Авиационного комплекса имени Ильюшина (ПАО «Ил»), в том числе покинет пост гендиректора предприятия Алексей Рогозин, сообщил высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.
Обновлено в 13:24
Футбол
«Хоффенхайм» назвал имя преемника Нагельсмана
Напомним, нынешний главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.
Обновлено в 10:38
Политика
Владимир Путин назначил врио губернатора Челябинской области
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:23
Футбол
Кокорин отмечает день рождения в СИЗО
Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Транспорт
За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро
Обновлено в 08:55
Политика
Трамп допустил предоставление Бразилии членства в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, что допускает предоставление Бразилии статуса члена НАТО.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Хоккей
Любой ваш Капризов: «Динамо» стремится спасти серию с ЦСКА
"Динамо" – ЦСКА Красно-синие в первой игре разгромили бело-голубых (4:1), и это дало повод думать, что победитель регулярного чемпионата спокойно пройдет в финал конференции по итогам четырех встреч.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В США под воду уходит стратегическая авиабаза
В штате Небраска, который переживает сильнейшее за последние годы наводнение под воду уходит стратегическая авиабаза «Оффат», где дислоцированы так называемые «самолеты судного дня».
Обновлено в 01:31
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обновлено в 11:31
Космос
Крупный астероид EA2 приближается к Земле
Крупный астероид пролетит недалеко от Земли 22 марта, сообщает пресс-служба NASA.
Обновлено вчера в 04:20
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Футбол
Кроос летом может перейти в «ПСЖ» за 80 млн евро
Игрок Реала Тони Кроос попал в сферу интересов ПСЖ, который готов приобрести 29-летнего немца летом за 80 млн евро.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной
Стоит отметить, что в Азии артист пребывает уже не первый месяц. Выяснилось также, что компанию Губину составила его возлюбленная.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире
Российский истребитель пятого поколения Су-57 – лучший в мире по своим характеристикам и вооружению, заявил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 11:13