Google представила стриминговый видеоигровой сервис StadiaКоммерсантъ 14:25

Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Гаджеты Apple представила новые компьютеры iMac Компания Apple обновила настольные компьютеры iMac.

Общество Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.

Происшествия В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

Общество Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Экономика Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Политика В Германии потребовали изгнать из страны посла США В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».

Происшествия Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.

Политика Эрдоган заявил о намерении вернуть смертную казнь в Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается восстановить в республике смертную казнь.

Армия и оружие Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Политика WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.

Общество В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес Стало известно имя новорожденного сына Мариии Порошиной Актриса долго не могла определиться с выбором Около двух месяцев назад звезда сериала "Челночницы" Мария Порошина в пятый раз стала мамой.

Общество Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.

Политика Глава Мурманской области написала заявление об отставке Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

Армия и оружие Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей» Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Экономика Банк России рассказал о теневых секторах экономики Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.

Армия и оружие Им предстоит покорять моря и глубины Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.

Политика Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.

Авто Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8 Пресс-служба британского ультралюксового бренда представила новую версию Bentley Continental GT и GT Convertible с бензиновым мотором V8, тем же самым, что живет под капотом кроссовера Bentayga.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Шоу-бизнес Симоньян и Кеосаян ждут ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".

Игры NVIDIA выпустит обновленную версию Quake 2 с поддержкой технологии RTX В обновленной версии Quake 2 будет реалистичное освещение и текстуры высокого разрешения, взятые из издания Quake 2 XP.