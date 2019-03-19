Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис StadiaКоммерсантъ 14:25
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
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Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
Обновлено в 14:33
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Гаджеты
Apple представила новые компьютеры iMac
Компания Apple обновила настольные компьютеры iMac.
Обновлено в 17:49
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено в 20:59
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 20:11
Общество
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено в 20:54
Экономика
Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox
Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).
Обновлено в 13:07
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено в 20:13
Политика
В Германии потребовали изгнать из страны посла США
В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено в 11:33
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения
В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Политика
Эрдоган заявил о намерении вернуть смертную казнь в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается восстановить в республике смертную казнь.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Стала известна зарплата командира подводной лодки ВМФ РФ
Командир подводной лодки Военно-морского флота (ВМФ) России зарабатывает около 250 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 20:01
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес
Стало известно имя новорожденного сына Мариии Порошиной
Актриса долго не могла определиться с выбором Около двух месяцев назад звезда сериала "Челночницы" Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
Обновлено в 05:35
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке, сообщили два собеседника РБК, близких к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономики
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Им предстоит покорять моря и глубины
Комплексное развитие Военно-морской академии с учётом формирования единой учебно-научной базы Военно-морского флота в Кронштадте должно обеспечить гарантированное качественное улучшение самой системы военно-морского образования и науки, в которую вкладываются значительные ресурсы и от которой ожидают соответствующего эффекта.
Обновлено в 18:32
Политика
Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили
Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено в 08:13
Авто
Представлен Bentley Continental GT с новым мотором V8
Пресс-служба британского ультралюксового бренда представила новую версию Bentley Continental GT и GT Convertible с бензиновым мотором V8, тем же самым, что живет под капотом кроссовера Bentayga.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Игры
NVIDIA выпустит обновленную версию Quake 2 с поддержкой технологии RTX
В обновленной версии Quake 2 будет реалистичное освещение и текстуры высокого разрешения, взятые из издания Quake 2 XP.
Обновлено в 03:45
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено в 16:57