Игры

Google представила сервис для запуска игр из браузера ChromeРБК вчера в 17:40

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
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Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

РБКвчера в 17:40

Google представил собственный стриминговый сервис Stadia

Ведомостивчера в 14:27

Google анонсировала свой контроллер и платформу для облачного гейминга Stadia

Gmbox.ruвчера в 13:32

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Коммерсантъвчера в 14:25

CNN: Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia

ТАССвчера в 14:15

Google представил сервис, разрешающий играть прямо в Chrome

Android-robot.comвчера в 17:38

Google анонсировала собственную игровую платформу

Национальная служба новостейвчера в 14:25
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Наука

Искусственный интеллект поможет построить карту химического пространства

Обновлено вчера в 04:55
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»

Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли

Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области

Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько стоит выступление Светланы Лободы

Обновлено вчера в 18:30
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено вчера в 14:28
Здоровье

Амурчанкам заплатят больше за рождение детей

Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

В Германии потребовали изгнать из страны посла США

В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено вчера в 11:33
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом

Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили

Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В Кемерове загорелась автобаза с 40 автобусами

Поздно вечером 19 марта в Кемерове в ООО «АТП Сибтехсервис-1», которое находится на проспекте Шахтёров, произошёл серьёзный пожар.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Глава Мурманской области подала в отставку

Обновлено вчера в 11:47
Музыка

Кончита Вурст предстала брутальным мужчиной с седыми волосами

Исполнительница Кончита Вурст, прославившаяся на весь мир благодаря победе на «Евровидении» в 2014 году, выпустила новый клип на композицию Hit Me.
Обновлено вчера в 14:18
Игры

20 минут игрового процесса ремейка System Shock

Обновлено вчера в 17:50
Культура

Дни рождения

Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено вчера в 09:55
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Здоровье

Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными

Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено 18 марта в 03:59
Общество

Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко

Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Авто

Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае

В Китае запустили продажи рестайлингового Sportage, известного на рынке под именем KIA KX5.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено вчера в 08:57
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