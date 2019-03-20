Игры
Google представила сервис для запуска игр из браузера ChromeРБК вчера в 17:40
Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
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Наука
Искусственный интеллект поможет построить карту химического пространства
Обновлено вчера в 04:55
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
В Госдуме ответили на заявление Климкина о начале «газовой войны»
Ранее Климкин заявил, что Москва попытается развернуть против Киева новую «газовую войну» по истечении срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит российского голубого топлива через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли
Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Трамп предложил включить Бразилию в состав НАТО
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав североатлантического альянса.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько стоит выступление Светланы Лободы
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено вчера в 14:28
Здоровье
Амурчанкам заплатят больше за рождение детей
Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Германии потребовали изгнать из страны посла США
В Берлине вице-председатель парламента Германии Вольфганг Кубикки заявил, что министр иностранных дел Хайко Маас «должен немедленно объявить посла США Ричарда Гренелла персоной нон грата».
Обновлено вчера в 11:33
Общество
ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными
Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Путин назвал Су-57 лучшим в мире военным самолетом
Российский президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России" заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили
Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Кемерове загорелась автобаза с 40 автобусами
Поздно вечером 19 марта в Кемерове в ООО «АТП Сибтехсервис-1», которое находится на проспекте Шахтёров, произошёл серьёзный пожар.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Глава Мурманской области подала в отставку
Обновлено вчера в 11:47
Музыка
Кончита Вурст предстала брутальным мужчиной с седыми волосами
Исполнительница Кончита Вурст, прославившаяся на весь мир благодаря победе на «Евровидении» в 2014 году, выпустила новый клип на композицию Hit Me.
Обновлено вчера в 14:18
Игры
20 минут игрового процесса ремейка System Shock
Обновлено вчера в 17:50
Культура
Дни рождения
Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено вчера в 09:55
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Здоровье
Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными
Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено 18 марта в 03:59
Общество
Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко
Петербургский штаб Алексей Навального обратился в УФАС сегодня, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Москалькова прилетела в Киев для участия в суде по делу Вышинского
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста
Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Стартовали продажи обновленного внедорожника KIA Sportage в Китае
В Китае запустили продажи рестайлингового Sportage, известного на рынке под именем KIA KX5.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено вчера в 08:57