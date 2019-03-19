Google представила сервис для запуска игр из браузера ChromeРБК 17:40

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.

Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Происшествия Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.

Футбол Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Политика Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных левых демократов Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.

Здоровье Названы шесть признаков серьезных проблем со здоровьем Врач Лондонской клиники Дэниел Фентон отмечает, что очень важно найти баланс между информированием пациентов о потенциальных рисках и так называемыми "страшилками".

Здоровье В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Елена Беркова Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Спорт Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Политика Рябков рассказал, как должна осуществляться помощь Венесуэле По итогам переговоров Рябкова со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом замглава МИД подчеркнул, что помощь Венесуэле должна идти только при содействии ООН.

Экономика Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.

Экономика Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов» Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.

Космос Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.

Культура В США отель предложил гостям вернуть украденные вещи в обмен на приз В Новом Орлеане отель, празднуя свое 125-летие, предложил гостям вернуть украденные вещи и получить за это приз, не опасаясь наказания.

Кино Вышел трейлер «Истории игрушек 4» Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Экономика Роман Абрамович продает и Evraz Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.

Армия и оружие Военный самолёт США замечен вблизи российских баз в Сирии Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 был замечен вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также неподалёку от базы Военно-морского флота РФ (ВМФ) в порту Тартус.

Политика Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.