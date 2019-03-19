Игры

Google представила сервис для запуска игр из браузера ChromeРБК 17:40

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
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Google анонсировала свой контроллер и платформу для облачного гейминга Stadia

Gmbox.ru13:32

Google представил собственный стриминговый сервис Stadia

Ведомости14:27

Google анонсировала собственную игровую платформу

Национальная служба новостей14:25

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Коммерсантъ14:25

CNN: Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia

ТАСС14:15

Google представил сервис, разрешающий играть прямо в Chrome

Android-robot.com17:38

Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

РБК17:40
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Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Культура

Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова получил премию BraVo

Обновлено в 16:41
Происшествия

Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии

Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено в 15:42
Футбол

Лобановский попал в топ-10 лучших тренеров в истории

Бывший тренер СССР и киевского «Динамо» Валерий Лобановский и экс-тренер «Торпедо» Виктор Маслов включены в список 50 лучших футбольных тренеров в истории по версии французского издания France Football.
Обновлено в 04:19
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика

Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных левых демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.
Обновлено в 14:09
Здоровье

Названы шесть признаков серьезных проблем со здоровьем

Врач Лондонской клиники Дэниел Фентон отмечает, что очень важно найти баланс между информированием пациентов о потенциальных рисках и так называемыми "страшилками".
Обновлено в 01:46
Здоровье

В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом

Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными

Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Культура

Венедиктов: нападение на Фельгенгауэр отменило ее выдвижение на пост главреда «Эхо Москвы»

На допросе Гриц заявлял, что Фельгенгауэр телепатически изводила его сексуально с 2012 года.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию начинается в японской Сайтаме

Японская Сайтама на пять дней станет центром фигурного катания, город принимает чемпионат мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:43
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Политика

Рябков рассказал, как должна осуществляться помощь Венесуэле

По итогам переговоров Рябкова со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом замглава МИД подчеркнул, что помощь Венесуэле должна идти только при содействии ООН.
Обновлено в 13:02
Экономика

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:20
Экономика

Власти Франции подсчитали ущерб от манифестаций «желтых жилетов»

Ранее Французская федерация страхования сообщила, что оценивает убытки от акций "желтых жилетов" в €170 млн.
Обновлено в 15:31
Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Космос

Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео

В Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки.
Обновлено в 08:05
Культура

В США отель предложил гостям вернуть украденные вещи в обмен на приз

В Новом Орлеане отель, празднуя свое 125-летие, предложил гостям вернуть украденные вещи и получить за это приз, не опасаясь наказания.
Обновлено в 16:46
Кино

Вышел трейлер «Истории игрушек 4»

Студия Pixar опубликовала трейлер к новому мультфильму «История игрушек 4», премьера которого состоится в июне 2019 года.
Обновлено в 10:39
Общество

Тележурналист Инна Карпушина возглавила пресс-службу Смольного

Обновлено в 10:24
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Экономика

Роман Абрамович продает и Evraz

Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

Военный самолёт США замечен вблизи российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 был замечен вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также неподалёку от базы Военно-морского флота РФ (ВМФ) в порту Тартус.
Обновлено в 17:02
Политика

Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики

В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Политика

Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
Обновлено в 07:03
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