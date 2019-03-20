Игры

Google представила сервис для запуска игр из браузера ChromeРБК 17:40

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
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Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

РБК17:40

Google представил собственный стриминговый сервис Stadia

Ведомости14:27

Google представил сервис, разрешающий играть прямо в Chrome

Android-robot.com17:38

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Коммерсантъ14:25

CNN: Google анонсировала собственную игровую платформу Stadia

ТАСС14:15

Google анонсировала собственную игровую платформу

Национальная служба новостей14:25

Google анонсировала свой контроллер и платформу для облачного гейминга Stadia

Gmbox.ru13:32
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Армия и оружие

Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников

Обновлено в 07:54
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили

Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено в 08:13
Транспорт

«Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений

Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».
Обновлено в 04:22
Здоровье

Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными

Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия

Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения

В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.
Обновлено в 15:16
Футбол

Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у Абрамовича

По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба.
Обновлено в 13:00
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Происшествия

Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика

Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.
Обновлено в 09:55
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2%

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.
Обновлено вчера в 05:26
Экономика

Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ

Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.
Обновлено в 17:47
Космос

Зонд НАСА раскрыл секрет рождения и родину «астероида судного дня»

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

В США затопило военную авиабазу Оффут

В США, в штате Небраска, из-за весеннего половодья и разлива рек Миссиссиппи и Миссури затопило военную авиабазу Оффут, где базируются стратегические самолёты типа RC-135 и Е-4 В. Как сообщил сегодня, 18 марта, Telegram-канал "Оперативная линия", по информации источников, основное количество стратегических и важных самолётов с авиабазы Оффут перебазировано на другие авиабазы.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 14:48
Политика

Назарбаева временно заменит спикер Сената Казахстана Токаев

Обновлено в 09:28
Транспорт

В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны

Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.
Обновлено в 09:04
Политика

На предвыборном митинге Порошенко националисты схлестнулись с полицией

Обновлено в 16:24
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено в 16:52
Экономика

Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.
Обновлено в 12:55
Наука

Главную математическую премию мира впервые присудили женщине

Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы

Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено в 12:41
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
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