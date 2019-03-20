Google представила сервис для запуска игр из браузера ChromeРБК 17:40

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.

Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Политика Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.

Политика Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Здоровье Ряд лекарств от стенокардии признали смертельно опасными Препараты для снижения давления могут привести к внезапной остановке сердца. Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин.

Происшествия Жена экс-главы Интерпола заявила о попытке ее похищения В прокуратуру Лиона на попытку похищения группой неизвестных пожаловалась жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя.

Футбол Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у Абрамовича По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба.

Музыка Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Происшествия Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Политика Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.

Экономика Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 2% "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в тексте документа.

Экономика Вегетарианство не помеха: эксперты отмечают рост потребления мяса в РФ Международный день без мяса отмечают в мире 20 марта. Россия присоединилась к этому дню с 2012 года.

Армия и оружие В США затопило военную авиабазу Оффут В США, в штате Небраска, из-за весеннего половодья и разлива рек Миссиссиппи и Миссури затопило военную авиабазу Оффут, где базируются стратегические самолёты типа RC-135 и Е-4 В. Как сообщил сегодня, 18 марта, Telegram-канал "Оперативная линия", по информации источников, основное количество стратегических и важных самолётов с авиабазы Оффут перебазировано на другие авиабазы.

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Экономика Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).

Транспорт В РЖД рассказали, как купить билеты в новые плацкартные вагоны Как сообщает Лайф, генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Пётр Иванов рассказал, как купить билет в новый плацкартный вагон.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Экономика Росстат переходит на новую методику расчётов доходов россиян Федеральная служба государственной статистики (Росстат) приняла решение о внедрении новой методики расчётов доходов населения и приостановила публикацию ежемесячных отчётов.

Наука Главную математическую премию мира впервые присудили женщине Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Шоу-бизнес Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.