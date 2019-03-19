Игры
Google представила игровой стриминговый сервис StadiaFerra вчера в 14:14
Компания Google на конференции GDC 2019 (Game Developers Conference) представила игровой стриминговый сервис Stadia. В прошлом году проект уже дебютировал в тестовом виде как Project Stream, он позволял играть в Assassin’s Creed: Odyssey через веб-браузер бесплатно несколько месяцев.
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Футбол
Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено вчера в 14:06
Наука
Аллигаторы помогли ученым измерить остроту слуха динозавров
Сравнение устройства мозга аллигаторов и птиц помогло нейрофизиологам доказать, что динозавры обладали очень хорошим слухом и могли легко определять положение источников звука в трехмерном пространстве.
Обновлено 18 марта в 13:40
Здоровье
Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка
Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
Обновлено в 00:19
Политика
Трамп выступил в защиту существующей в США системы коллегии выборщиков
Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку существующей уже более 200 лет в Соединенных Штатах системы непрямых выборов президента, при которой главу государства избирают члены так называемой коллегии выборщиков, а не граждане страны непосредственно.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Прокуратура ВВО проверит сообщения об избиении солдат на Цуголе
Сотрудники прокуратуры Восточного военного округа (ВВО) проверят информацию комитета солдатских матерей Забайкалья, который заявил об избиении срочников на полигоне Цугол.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
«Новая газета»: Во многих российских судах штампуются приговоры по уголовным делам
Иногда, пишет «Новая», судьи копируют приговор, уже отмененный судом высшей инстанции, или используют текст обвинительного заключения.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Грабители обчистили салон сотовой связи на востоке Москвы
По данным полиции, орудовали двое грабителей. Они взломали дверь в салоне сотовой связи, который находится на улице 2-я Владимирская.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Обновлено вчера в 06:56
Спорт
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки России
В первую группу вошли самые надежные банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).
Обновлено в 02:56
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с лета прошлого года в ходе предыдущей торговой сессии.
Обновлено вчера в 03:25
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика
Казначейство предлагает упростить и усилить борьбу поставщиков за госзаказ
Казначейство предлагает упростить и усилить борьбу поставщиков за госзаказ Перевод всех госзакупок в электронную форму в 2019 году дает возможность заняться развитием конкуренции в госзаказе — Федеральное казначейство предлагает совместить упрощение системы госзакупок, которое Минфин обсуждает в последний месяц, с привлечением в эту сферу большего количества юрлиц.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Политика
Борис Дубровский уходит с поста губернатора Челябинской области
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Экс-чиновника правительства Хабаровского края обвинили в мошенничестве
Шихалев обвиняется по статьям «Превышение служебных полномочий» и «Мошенничество». В правительстве Хабаровского края прошли обыски.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Финляндия стала самой счастливой страной мира
В итоговый список вошли 156 стран. Второе место по уровню счастья после Финляндии заняла Норвегия, на третьем месте - Дания.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено вчера в 22:23
Наука
Ученые назвали способ предотвратить преждевременную смерть
Ученые из Шаньдунского политехнического университета (Китай) заявили, что короткие прогулки один или два раза в неделю снижают риск смерти от сердечного приступа, рака или инсульта.
Обновлено в 01:29
Финансы
В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий
Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей.
Обновлено в 00:39
Музыка
Умер работавший с Оззи Осборном гитарист Берни Торме
Обновлено в 02:45
Общество
В Екатеринбурге выросла цена на аренду дорогих квартир
Специалисты N1.RU подсчитали, что за последние полгода в Екатеринбурге выросли цены на большинство элитных квартир, которые регулярно сдают в аренду.
Обновлено в 03:05