Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРБК 14:18

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы. Об этом сообщается на сайте Google Trends.
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Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РБК14:18

Составлен список победителей «Евровидения» на основе запросов в Сети

Газета.Ru12:15

Google составил рейтинг участников «Евровидения-2019»

ТАСС13:04

Google назвал победителя Евровидения по поисковым запросам

Телеканал 360°12:52

Google предсказал победителей «Евровидения»

Известия12:31

Назван победитель «Евровидения-2019» по версии пользователей Google Поиска

Ридус13:12

Google предсказал победителей Евровидения на основе популярных запросов

РИА Новости11:57
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Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Обновлено в 07:07
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Баскетбол

«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги

Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Политика

В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация

Напомним, что инаугурация победившего на выборах Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра.
Обновлено в 13:34
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова

"Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено в 14:31
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Пешеходный переход рухнул на федеральной трассе под Тюменью

Надземный пешеходный переход обрушился на 12-м километре федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Тюменской области.
Обновлено в 06:04
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
Обновлено в 14:26
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Хоккей

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено в 02:58
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Культура

Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук

Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
Обновлено в 14:42
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Политика

Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала

"В любом случае - справедливость восторжествовала, теперь уже даже такое детективное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно", - считает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Пенсионерка рейса Москва-Симферополь оштрафована за дебош на борту

Обновлено в 11:10
Армия и оружие

Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Ученого Кудрявцева после обследования вернули из больницы в СИЗО

Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, вернули после медицинского обследования в следственный изолятор "Лефортово".
Обновлено в 12:12
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Кино

Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять

Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.
Обновлено вчера в 06:25
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя

Обновлено в 14:29
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Политика

Первый заместитель главы СБУ подал в отставку

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Демчина подал в отставку.
Обновлено в 14:00
Политика

Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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