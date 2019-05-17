Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРБК 14:18
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы. Об этом сообщается на сайте Google Trends.
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Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Обновлено в 07:07
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Баскетбол
«Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты турецкого «Фенербахче» в полуфинальном матче Евролиги уступили соотечественникам из клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено в 14:06
Политика
В штабе Зеленского рассказали, как будет проходить инаугурация
Напомним, что инаугурация победившего на выборах Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 утра.
Обновлено в 13:34
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова
"Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено в 14:31
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Пешеходный переход рухнул на федеральной трассе под Тюменью
Надземный пешеходный переход обрушился на 12-м километре федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Тюменской области.
Обновлено в 06:04
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100
В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
Обновлено в 14:26
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Культура
Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук
Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
Обновлено в 14:42
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Политика
Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала
"В любом случае - справедливость восторжествовала, теперь уже даже такое детективное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно", - считает Валентина Матвиенко.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Ученого Кудрявцева после обследования вернули из больницы в СИЗО
Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, вернули после медицинского обследования в следственный изолятор "Лефортово".
Обновлено в 12:12
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Кино
Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять
Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя
Обновлено в 14:29
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Политика
Первый заместитель главы СБУ подал в отставку
Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Демчина подал в отставку.
Обновлено в 14:00
Политика
Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12