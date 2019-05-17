Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРБК 14:18
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы. Об этом сообщается на сайте Google Trends.
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Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка
Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 23:31
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
В Москве суд арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, перечислившего 50 миллионов рублей «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 14:40
Политика
Глава администрации Порошенко подал в отставку
Источник в Администрации президента Украины сообщил агентству "Украинские новости", что подал в отставку глава администрации Игорь Райнин.
Обновлено в 09:16
Культура
Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Политика
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Футбол
Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»
Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.
Обновлено вчера в 05:23
Энергетика
Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале
Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Британский лайнер успешно приземлился без шасси
В аэропорту Белфаста, Северная Ирландия, экипаж самолета британской авиакомпании Flybe сумел успешно произвести аварийную посадку без передней стойки шасси.
Обновлено в 14:32
Культура
Скончался американский писатель Герман Воук
Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.
Обновлено в 15:35
Политика
В ОСК заявили о необходимости постройки вертолетоносца
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в эфире радиостанции "Звезда", что России необходимо построить вертолетоносец, поскольку он дает возможность оперативной переброски.
Обновлено в 12:59
Игры
Авторы Galactic Civilizations анонсировали «игру, которая делает игры»
Студия Stardock, известная по Sins of a Solar Empire и серии Galactic Civilizations, анонсировала свой новый проект.
Обновлено в 15:04
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Резник и другие депутаты петербургского ЗакСа шантажировали строителей
Наркоскандал с участием депутата петербургского ЗакСа Резника получил широкую огласку в Петербурге.
Обновлено в 08:08
Игры
В игре «World War 3» появилась новая карта – город Полярный
Ролик демонстрирует игровой процесс на новых картах «Полярный» и «Смоленск».
Обновлено в 14:43
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено в 12:09
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США
Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Происшествия
Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани
В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Технологии
AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:40