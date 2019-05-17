Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРБК 14:18

Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы. Об этом сообщается на сайте Google Trends.
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Google рассказал всю правду про Лазарева и Киркорова

Газета.Ru15:32

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РБК14:18

Google составил рейтинг участников «Евровидения-2019»

ТАСС13:04

Назван победитель «Евровидения-2019» по версии пользователей Google Поиска

Ридус13:12

Google назвал победителя Евровидения по поисковым запросам

Телеканал 360°12:52

Google предсказал победителей «Евровидения»

Известия12:31

Google предсказал победителей Евровидения на основе запросов

РИА Новости11:57
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

Обновлено в 15:42
Политика

Зеленский рассказал о желании провести инаугурацию перед народом

Обновлено в 16:05
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Музыка

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 23:31
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей

В Москве суд арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, перечислившего 50 миллионов рублей «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 14:40
Политика

Глава администрации Порошенко подал в отставку

Источник в Администрации президента Украины сообщил агентству "Украинские новости", что подал в отставку глава администрации Игорь Райнин.
Обновлено в 09:16
Культура

Первый канал изменил сетку вещания из-за спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

В четверг Group-IB сообщила, что передала Первому каналу первые результаты проверки, с ними ознакомлена компания Talpa Media (Нидерланды), владеющая правами на шоу "Голос".
Обновлено в 15:39
Политика

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.
Обновлено в 10:00
Футбол

Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»

Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.
Обновлено вчера в 05:23
Энергетика

Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Британский лайнер успешно приземлился без шасси

В аэропорту Белфаста, Северная Ирландия, экипаж самолета британской авиакомпании Flybe сумел успешно произвести аварийную посадку без передней стойки шасси.
Обновлено в 14:32
Культура

Скончался американский писатель Герман Воук

Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.
Обновлено в 15:35
Политика

В ОСК заявили о необходимости постройки вертолетоносца

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил в эфире радиостанции "Звезда", что России необходимо построить вертолетоносец, поскольку он дает возможность оперативной переброски.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Игры

Авторы Galactic Civilizations анонсировали «игру, которая делает игры»

Студия Stardock, известная по Sins of a Solar Empire и серии Galactic Civilizations, анонсировала свой новый проект.
Обновлено в 15:04
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Резник и другие депутаты петербургского ЗакСа шантажировали строителей

Наркоскандал с участием депутата петербургского ЗакСа Резника получил широкую огласку в Петербурге.
Обновлено в 08:08
Игры

В игре «World War 3» появилась новая карта – город Полярный

Ролик демонстрирует игровой процесс на новых картах «Полярный» и «Смоленск».
Обновлено в 14:43
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Политика

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство

Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:09
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США

Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Происшествия

Учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых погибла в ДТП на Кубани

В Краснодарском крае в ДТП погибла учительница первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова и нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина.
Обновлено в 15:48
Технологии

AliExpress начнет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

В свою очередь холдинг в этом году запустит снятие наличных на кассах торговой сети «Пятерочка» в тестовом режиме.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол

Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»

Обновлено в 07:40
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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