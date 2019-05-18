Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Google рассказал всю правду про Лазарева и Киркорова

Газета.Ruвчера в 15:32

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РИА Новостивчера в 11:57

Назван победитель «Евровидения-2019» по версии пользователей Google Поиска

Ридусвчера в 13:12

Google составил рейтинг участников «Евровидения-2019»

ТАССвчера в 13:04

Google назвал победителя Евровидения по поисковым запросам

Телеканал 360°вчера в 12:52

Google предсказал победителей «Евровидения»

Известиявчера в 12:31

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РБКвчера в 14:18
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Новый Samsung Galaxy S10 показал реальную скорость 5G-сетей в США

Обновлено в 02:01
Происшествия

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Политика

В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Кто и как разрешит конфликт вокруг храма в Екатеринбурге

Как власти решают проблему В ответ на протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы власти решили спросить мнение горожан.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Учительница Кадырова погибла в ДТП

Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено вчера в 08:33
Спорт

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер завершила карьеру

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер приняла решение завершить профессиональную карьеру - об этом она сообщила на странице в Инстаграм.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Общество

В России изменят схему расчета платы за вывоз мусора

В настоящее время Минприроды работает над созданием соответствующей базы, которая позволит перевести оплату жителей за обращение с ТКО из расчета фактического накопления, а не норматива.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено 16 мая в 17:08
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Обновлено в 04:12
Хоккей

Российская сборная сыграет против Латвии на ЧМ по хоккею

Сегодня сборная России по хоккею сыграет свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проводится в Словакии.
Обновлено в 02:40
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Баскетбол

Названы претенденты на звание самого ценного игрока сезона НБА

Обновлено в 03:32
Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:12
Футбол

Федор Чалов: «В игре с „Ахматом“ важно как можно скорее открыть счет»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» рассказал, что армейцы собираются действовать на поле первым номером.
Обновлено в 03:25
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено вчера в 19:50
Наука

В США подросток нашел челюсть мастодонта

Обновлено в 00:17
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Политика

Венесуэла сообщила о готовности к переговорам с США

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас заявил, что Боливарианская республика готова сесть за стол переговоров с США.
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Шоу-бизнес

Евгений Плющенко вырастил редиску на грядке

На опубликованном видео запечатлена грядка с редиской, а также цветущие яблони.
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Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги

Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Политика

Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост

Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.
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Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

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Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Обновлено вчера в 04:47
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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