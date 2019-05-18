Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Google составил рейтинг участников «Евровидения-2019»

ТАССвчера в 13:04

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РБКвчера в 14:18

Назван победитель «Евровидения-2019» по версии пользователей Google Поиска

Ридусвчера в 13:12

Google рассказал всю правду про Лазарева и Киркорова

Газета.Ruвчера в 15:32

Google назвал победителя Евровидения по поисковым запросам

Телеканал 360°вчера в 12:52

Google предсказал победителей «Евровидения»

Известиявчера в 12:31

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РИА Новостивчера в 11:57
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Политика

Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасова потрясла страшная смерть

Обновлено в 02:51
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Общество

Русский салат, котлеты и пирожные: что знают в Испании про русскую кухню

Страна, где "везде можно хорошо поесть" Идея ежегодно выбирать гастрономическую столицу Испании - страны, чья кухня считается одной из лучших в мире - появилась восемь лет назад.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ

Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Глюкоза прокомментировала скандал с шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 03:47
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено вчера в 16:36
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании

В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено 16 мая в 05:59
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Авто

Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит

Обновлено вчера в 13:47
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Футбол

«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»

Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Авто

В России упал спрос на автомобили с механической КП

Обновлено 16 мая в 11:40
Футбол

Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль

Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран

По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.
Обновлено в 03:00
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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