Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Политика
Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады
В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Бари Алибасова потрясла страшная смерть
Обновлено в 02:51
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено 16 мая в 11:25
Общество
Русский салат, котлеты и пирожные: что знают в Испании про русскую кухню
Страна, где "везде можно хорошо поесть" Идея ежегодно выбирать гастрономическую столицу Испании - страны, чья кухня считается одной из лучших в мире - появилась восемь лет назад.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Соловьев оценил коррупционный размах полковника ФСБ
Обвиненный в коррупции полковник ФСБ Кирилл Черкалин, возглавлявший банковский отдел управления «К» ФСБ России, хранил 12 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Глюкоза прокомментировала скандал с шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 03:47
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка
Обновлено вчера в 16:36
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено 16 мая в 05:59
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
«Спартак» планирует приобрести игрока «Славии»
Московский "Спартак" планирует усилить состав хавбеком сборной Чехии и пражской "Славии" Томашем Соучеком, передает Isport.cz.
Обновлено в 02:11
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Авто
В России упал спрос на автомобили с механической КП
Обновлено 16 мая в 11:40
Футбол
Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»
Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль
Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в контексте «Евровидения» стран
По информации, которая есть у РБК, в англоязычных социальных сетях, помимо России, чаще всего в контексте песенного конкурса упоминают Нидерланды, Швейцарию, Норвегию и Швецию.
Обновлено в 03:00