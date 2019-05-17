Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости 11:57

"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.
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Google рассказал всю правду про Лазарева и Киркорова

Газета.Ru15:32

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РИА Новости11:57

Назван победитель «Евровидения-2019» по версии пользователей Google Поиска

Ридус13:12

Google составил рейтинг участников «Евровидения-2019»

ТАСС13:04

Google назвал победителя Евровидения по поисковым запросам

Телеканал 360°12:52

Google предсказал победителей «Евровидения»

Известия12:31

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РБК14:18
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Политика

Коломойский заявил, что его не приглашали на инаугурацию Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его не приглашали на церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:24
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Наука

Разрушение климата может привести к слепоте крабов и осьминогов

Морские биологи уверены, что низкий уровень кислорода в воде может привести к слепоте морских беспозвоночных, таких как осьминоги и крабы.
Обновлено в 04:15
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Путешествия

Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям

Обновлено в 16:48
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Баскетбол

ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто

Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию

Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено в 09:33
Здоровье

В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат

Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Политика

В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент

Оппозиционные партии Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) потребовали отправить в отставку вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и провести новые парламентские выборы.
Обновлено в 15:33
Политика

На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ

Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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