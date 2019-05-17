Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости 11:57
"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.
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Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Политика
Коломойский заявил, что его не приглашали на инаугурацию Зеленского
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его не приглашали на церемонию инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:24
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Наука
Разрушение климата может привести к слепоте крабов и осьминогов
Морские биологи уверены, что низкий уровень кислорода в воде может привести к слепоте морских беспозвоночных, таких как осьминоги и крабы.
Обновлено в 04:15
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено вчера в 08:24
Путешествия
Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям
Обновлено в 16:48
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Баскетбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 06:32
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто
Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено в 09:33
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 10:28
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Политика
В Австрии оппозиция потребовала отставки вице-канцлера и новых выборов в парламент
Оппозиционные партии Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) потребовали отправить в отставку вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и провести новые парламентские выборы.
Обновлено в 15:33
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10