Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Политика
Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Спорт
Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста
18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".
Обновлено в 08:20
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»
Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Наука
С 20 мая изменится определение эталона килограмма
С 20 мая определение килограмма изменится и будет основано не на физическом эталоне, а будет вычисляться при помощи константы, что особо значимо для осуществления точных исследований.
Обновлено в 09:50
Музыка
Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено в 09:41
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении РФ в ПАСЕ
В Государственной думе РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:28
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
Для выполнения рейса компания перегнала в Сургут резервный борт, который вылетел в 10:05 по московскому времени.
Обновлено в 10:36
Общество
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Общество
В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов
Торжественная церемония была посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, поэтому у Большого каскада артисты исполнили отрывки из произведений великого поэта.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Наука
В Лаосе нашли более сотни загадочных гигантских каменных кувшинов
Археологи из Австралийского национального университета обнаружили в Лаосе 15 ранее неизвестных площадок, на которых расположено более ста 1000-летних массивных каменных кувшинов.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Общество
Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
В США предупредили авиакомпании о риске полётов над Персидским заливом
Американские власти предупредили коммерческие авиалинии об опасности полётов над Персидским заливом из-за риска «оказаться неправильно опознанными» в воздушном пространстве на фоне напряжённости в регионе.
Обновлено в 09:29
Наука
Выбор собаки зависит от генетики человека
Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
В Ростовской области состоялось торжественное открытие «Вахты памяти»
В Мясниковском районе Ростовской области под руководством командующего объединением ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Николая Гостева состоялось торжественное открытие героико-патриотической акции «Вахты Памяти».
Обновлено в 09:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой
Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Фонарный столб упал на внедорожник на северо-западе Москвы (фото)
В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, а на внедорожник упала опора, тем самым затруднив движение по проезжей части, пишет РИАМО.
Обновлено в 09:57
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ
Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.
Обновлено в 10:36
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09