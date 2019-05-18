Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика
Порошенко дал советы Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие Евросоюза, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:41
Общество
E1.RU запустил опрос о судьбе сквера на Драме. Голосуйте
В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.
Обновлено вчера в 10:23
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына
Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Хоккей
Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв)
В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.
Обновлено в 01:46
Здоровье
Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками
Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.
Обновлено в 04:10
Авто
Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Происшествия
177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо
Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Политика
В ДНР установили причастных к убийству Захарченко
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 06:04
Здоровье
Кузнецова: создание службы помощи семьям может предотвратить случаи с оставлением детей
Случай в московской поликлинике, где молодая женщина оставила маленькую дочку, подтверждает необходимость создания в России службы в режиме одного окна для помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.
Обновлено в 07:33
Транспорт
В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму
Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100
В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество
Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Футбол
Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»
По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.
Обновлено в 07:12
Кино
В Петербург прилетел актер из «Игры престолов» Иван Реон
Обновлено 16 мая в 12:59
Армия и оружие
США предупредили об опасности полетов над Персидским заливом
Американские дипломаты предупредили, что американские авиаперевозчики и коммерческие операторы, летающие над Персидским заливом, рискуют быть "неправильно идентифицированными", поскольку напряженность между США и Ираном продолжает расти.
Обновлено в 06:35
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута из-за запаха гари на борту
Лайнер авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари в салоне.
Обновлено в 07:33
Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.
Обновлено вчера в 15:04
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59