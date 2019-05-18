Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Политика Порошенко дал советы Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие Евросоюза, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.

Общество E1.RU запустил опрос о судьбе сквера на Драме. Голосуйте В субботу глава города будет встречаться с представителями общественности, где продолжат обсуждать инструменты, с помощью которых власть будет узнавать мнение горожан о судьбе сквера.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли место рождения их сына Местом рождения принца Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл, стал частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Политика Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.

Хоккей Латвия — Россия 1:3 (2-й перерыв) В матче против Италии российские хоккеисты одержали самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории.

Шоу-бизнес Олеся Судзиловская поделилась способом похудения Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.

Здоровье Ученые предупредили о риске ранней смерти из-за злоупотребления соками Американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.

Происшествия 177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".

Политика В ДНР установили причастных к убийству Захарченко Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что установлены причастные к убийству бывшего лидера республики Александра Захарченко.

Здоровье Кузнецова: создание службы помощи семьям может предотвратить случаи с оставлением детей Случай в московской поликлинике, где молодая женщина оставила маленькую дочку, подтверждает необходимость создания в России службы в режиме одного окна для помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100 В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.

Происшествия В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.

Общество Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.

Шоу-бизнес Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.

Футбол Уволенный Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса» По информации Tuttosport, 51-летний тренер выступал за то, чтобы летом 2019 года клуб продал пять футболистов и нашел им достойную замену.

Армия и оружие США предупредили об опасности полетов над Персидским заливом Американские дипломаты предупредили, что американские авиаперевозчики и коммерческие операторы, летающие над Персидским заливом, рискуют быть "неправильно идентифицированными", поскольку напряженность между США и Ираном продолжает расти.

Политика Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договорённость о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации.

Происшествия Самолет Utair не смог вылететь из Сургута из-за запаха гари на борту Лайнер авиакомпании Utair не смог вылететь из Сургута в Сочи из-за запаха гари в салоне.

Общество Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.

Общество Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах В строгих черных нарядах показались Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Пенелопа Крус предстала в длинном бело-голубом платье, Виктория Боня прошла в экстравагантном блестящем костюме, а Росси ди Пальма была в наряде, словно с бразильского карнавала.