Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57
"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.
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Происшествия
МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Игры
Закрытое тестирование Code Vein пройдёт с 30 мая по 3 июня
Bandai Namco сообщила, что закрытое тестирование Code Vein на консолях начнётся 30 мая в 06:00 по московскому времени и продлится до десяти утра 3 июня.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Общество
В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.
Обновлено в 00:04
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист
В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Обновлено вчера в 15:45
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Музыка
«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 18:03
Происшествия
В Новокузнецке двое детей сбежали из детского сада
Сегодня, 17 мая, в Новокузнецке двое детей сбежали из детского сада.
Обновлено вчера в 08:59
Спорт
Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры
Напомним, что Лаура Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой. Биатлонистка также несколько раз побеждала на Чемпионате мира.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Волгограде задержали семерых «Свидетелей Иеговы»
В Волгограде 16 мая сотрудники ФСБ и полиции задержали не менее семи «Свидетелей Иеговы», сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ
Украина пригрозила пересмотреть свои отношения с Советом Европы в случае возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 08:34
Путешествия
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода
Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.
Обновлено вчера в 09:34
Религия
Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга
Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.
Обновлено 16 мая в 04:53
Политика
В ДНР более 2 тыс. человек подали заявления на российский паспорт
Заявления на получение российского паспорта по упрощённой системе подали более двух тысяч жителей самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.
Обновлено 16 мая в 05:15
Шоу-бизнес
Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги
Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено вчера в 12:42