Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57

"Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.
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Google составил рейтинг участников «Евровидения-2019»

ТАССвчера в 13:04

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РБКвчера в 14:18

Назван победитель «Евровидения-2019» по версии пользователей Google Поиска

Ридусвчера в 13:12

Google рассказал всю правду про Лазарева и Киркорова

Газета.Ruвчера в 15:32

Google назвал победителя Евровидения по поисковым запросам

Телеканал 360°вчера в 12:52

Google предсказал победителей «Евровидения»

Известиявчера в 12:31

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

РИА Новостивчера в 11:57
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Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 16:17
Игры

Закрытое тестирование Code Vein пройдёт с 30 мая по 3 июня

Bandai Namco сообщила, что закрытое тестирование Code Vein на консолях начнётся 30 мая в 06:00 по московскому времени и продлится до десяти утра 3 июня.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Общество

В Москве проходит прощание с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:47
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Обновлено вчера в 22:22
Футбол

ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.
Обновлено в 00:04
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»

Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Общество

В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады

Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 07:56
Происшествия

Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове

Обновлено вчера в 15:45
Хоккей

«Сент-Луис» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Обновлено вчера в 22:51
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Музыка

«Крик» привёл Сергея Лазарева в финал «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 18:03
Происшествия

В Новокузнецке двое детей сбежали из детского сада

Сегодня, 17 мая, в Новокузнецке двое детей сбежали из детского сада.
Обновлено вчера в 08:59
Спорт

Биатлонистка Дальмайер объявила о завершении карьеры

Напомним, что Лаура Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой. Биатлонистка также несколько раз побеждала на Чемпионате мира.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия

В Волгограде задержали семерых «Свидетелей Иеговы»

В Волгограде 16 мая сотрудники ФСБ и полиции задержали не менее семи «Свидетелей Иеговы», сообщается на сайте «Свидетели Иеговы в России».
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Комитет министров Совета Европы выступил за возвращение России в ПАСЕ

Украина пригрозила пересмотреть свои отношения с Советом Европы в случае возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 08:34
Путешествия

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода

Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.
Обновлено вчера в 09:34
Религия

Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга

Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.
Обновлено 16 мая в 04:53
Политика

В ДНР более 2 тыс. человек подали заявления на российский паспорт

Заявления на получение российского паспорта по упрощённой системе подали более двух тысяч жителей самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.
Обновлено 16 мая в 05:15
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено вчера в 12:42
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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