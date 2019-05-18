Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросовРИА Новости вчера в 11:57
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Олеся Судзиловская поделилась способом похудения
Известная актриса, телеведущая и мама двоих детей Олеся Судзиловская поделилась с подписчиками в Instagram секретами своей молодости и сохранения стройной фигуры.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье
Кузнецова призвала создать службу помощи семьям, чтобы защитить детей
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым создать службу помощи семьям, попавшим в трудную ситуацию.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Футбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 19:20
Экономика
В модернизацию ЖКХ Алтайского края вложат более 8 млрд рублей
Более 8 миллиардов рублей будет вложено в модернизацию жилищно-коммунального комплексаАлтайского края в 2019 году, сообщил председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко.
Обновлено вчера в 09:44
Экономика
Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя
Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Общество
Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве
Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении РФ в ПАСЕ
В Государственной думе РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:28
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Таганроге загорелся склад на территории бывшего хлебозавода
«РИА Новости», ссылаясь на представителя главка МЧС по региону, сообщает, что пожар произошел на складе на территории бывшего хлебозавода.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:33
Общество
Последствия мощного смерча на Украине показали на видео
На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса.
Обновлено в 06:40
Политика
Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03