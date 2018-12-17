Технологии
Google построит в Нью-Йорке новый кампус за $1 млрд
Google построит в Нью-Йорке новый кампус за $1 млрдRuNews24.ru09:24
Google хочет построить производственно-административный комплекс Google Hudson Square. На новое место переезд планируется осуществить в 2020 году, при этом комплект станет основной площадкой в Нью-Йорке. Отметим, что общая площадь здания составит 158 тысяч квадратных метров.
RuNews24.ru09:24
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Интернет
Twitter устранил позволявшую узнать страну пользователя уязвимость
В микроблоге Twitter в ноябре обнаружили и ликвидировали уязвимость, позволявшую узнать страну пользователя, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 17:50
Гаджеты
Бюджетный смартфон HTC Desire 12S получил модуль NFC
Обновлено в 07:12
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2018 года
«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году на основании запросов собственных пользователей.
Обновлено в 10:03
Технологии
Власти Москвы и «Билайн» займутся сетью 5G
Департамент информационных технологий Москвы подписал соглашение с российской телекоммуникационной компанией «Вымпелком», предоставляющей услуги под брендом «Билайн», о сотрудничестве и развитии сети 5G в столице.
Обновлено в 06:51
Игры
Microsoft может выпустить две новые консоли зимой 2020-го
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Размеры Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ сравнили на рендерах
Сетевые источники поделились очередными подробностями о смартфонах Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+, которые еще не были представлены официально.
Обновлено в 15:32
Гаджеты
Huawei предлагает заменить аккумулятор в смартфоне на новый за $14
Новая акция по замене аккумуляторов нацелена на повышение лояльности к своим клиентам, а также чтобы пользователи не попались на поддельные батареи, которые предлагают в неавторизированных сервисных центрах.
Обновлено в 14:28
Гаджеты
Смартфоны на Android провалили тест по безопасности
Обновлено в 11:29
Гаджеты
Компания Apple наняла главного дизайнера Windows 10 Эндрю Кима
Компания Apple наняла на работу главного дизайнера Windows 10 Эндрю Кима.
Обновлено в 17:05
Гаджеты
Представлена двойная зубная щетка
Проект двойной зубной щетки, которая будет чистить зубы самостоятельно сразу с обеих сторон, и экономить массу времени пользователям, появилась недавно на сайте Indiegogo.
Обновлено в 17:33
Гаджеты
Представлена видеокарта Gigabyte Aorus Turbo RTX 2080 Ti
Компания Gigabyte представила видеокарту Aorus Turbo RTX 2080 Ti, которая может похвастаться кулером турбинного типа и топовым GPU NVIDIA – TU102.
Обновлено в 14:36
Технологии
Кофе по воздуху: Huawei и KFC тестируют доставку на дронах
Компания Huawei совместно с закусочной KFC тестирует в китайском городе Шеньчжень доставку кофе клиентам при помощи дронов.
Обновлено в 13:28
Технологии
В «Ростехе» создали уникальную камеру с аналитическими способностями
По полученным данным, разработчики сумели наделить видеокамеру аналитическим способностями.
Обновлено в 12:44
Технологии
Все автобусы в Калифорнии хотят сделать электрическими к 2040 году
К к 2040 году все 200 перевозчиков Калифорнии обязаны будут полностью перейти на электрические автобусы.
Обновлено в 08:28
Игры
Capcom представила нового персонажа Street Fighter 5
В Street Fighter V стартовал четвёртый сезон, и одновременно с началом сезона в игре появился новый боец - Кейдж.
Обновлено в 07:32