Технологии

Google построит в Нью-Йорке новый кампус за $1 млрд
RuNews24.ru
09:24

Google хочет построить производственно-административный комплекс Google Hudson Square. На новое место переезд планируется осуществить в 2020 году, при этом комплект станет основной площадкой в Нью-Йорке. Отметим, что общая площадь здания составит 158 тысяч квадратных метров.
RuNews24.ru09:24

Подробнее о событии

Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Ведомости08:08

Google вложит $1 млрд в расширение своего представительства в Нью-Йорке

ТАСС08:20

Google проинвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке

Rambler News Service08:45

Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Вести.Финанс08:54

Google вложит $1 млрд в строительство нового офиса в Нью-Йорке

Интерфакс08:09

Google инвестирует $1 млрд в расширение представительства в Нью-Йорке

DP.RU09:20

Google захотела кампус за миллиард сразу после Apple

Lenta.ru17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Интернет

Twitter устранил позволявшую узнать страну пользователя уязвимость

В микроблоге Twitter в ноябре обнаружили и ликвидировали уязвимость, позволявшую узнать страну пользователя, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 17:50
Гаджеты

Представлен смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

Обновлено в 04:41
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные товары в 2018 году

Товары для дома на сервисе "Яндекс.Маркет" пользовались наибольшей популярностью среди покупателей в 2018 году, сообщает пресс-служба "Яндекса".
Обновлено в 09:52
Игры

Microsoft может выпустить две новые консоли зимой 2020-го

Обновлено в 09:45
Гаджеты

Смартфоны на Android провалили тест по безопасности

Обновлено в 11:29
Гаджеты

Представлена двойная зубная щетка

Проект двойной зубной щетки, которая будет чистить зубы самостоятельно сразу с обеих сторон, и экономить массу времени пользователям, появилась недавно на сайте Indiegogo.
Обновлено в 17:33
Гаджеты

Компания Apple наняла главного дизайнера Windows 10 Эндрю Кима

Компания Apple наняла на работу главного дизайнера Windows 10 Эндрю Кима.
Обновлено в 17:05
Гаджеты

Apple работает над iPhone с поддержкой Face ID и Touch ID одновременно

Компания Apple может выпустить смартфон с поддержкой технологий Face ID и Touch ID одновременно.
Обновлено в 09:20
Гаджеты

Представлена видеокарта Gigabyte Aorus Turbo RTX 2080 Ti

Компания Gigabyte представила видеокарту Aorus Turbo RTX 2080 Ti, которая может похвастаться кулером турбинного типа и топовым GPU NVIDIA – TU102.
Обновлено в 14:36
Гаджеты

Samsung и LG продемонстрируют смартфоны 5G на MWC 2019

LG не запускает новые серии и не представляет совершенно новый телефон.
Обновлено в 09:12
Технологии

В «Ростехе» создали уникальную камеру с аналитическими способностями

По полученным данным, разработчики сумели наделить видеокамеру аналитическим способностями.
Обновлено в 12:44
Технологии

К 2040 году Калифорния перейдет на электроавтобусы

Совет Калифорнии по воздушным ресурсам проголосовал за требование, согласно которому к 2040 году в штате не должно остаться автобусов с выхлопным топливом.
Обновлено в 02:13
Игры

Capcom представила нового персонажа Street Fighter 5

В Street Fighter V стартовал четвёртый сезон, и одновременно с началом сезона в игре появился новый боец - Кейдж.
Обновлено в 07:32
Гаджеты

Водостойкий iPhone спас туристов при крушении их лодки в открытом море

Американские туристы, оказавшиеся в открытом море, спаслись благодаря влагостойкому iPhone.
Обновлено в 15:11
Игры

Сообщество против DICE: авторы Battlefield V согласились вернуть прежний TTK

За последние семь дней в сообществе Battlefield произошёл настоящий переполох: с последним крупным обновлением пятой части DICE повысила время на убийство (TTK).
Обновлено в 16:14
Главное