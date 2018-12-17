Google хочет построить производственно-административный комплекс Google Hudson Square. На новое место переезд планируется осуществить в 2020 году, при этом комплект станет основной площадкой в Нью-Йорке. Отметим, что общая площадь здания составит 158 тысяч квадратных метров.

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