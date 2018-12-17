Технологии
Google построит в Нью-Йорке новый кампус за $1 млрд
Google построит в Нью-Йорке новый кампус за $1 млрдRuNews24.ru09:24
Google хочет построить производственно-административный комплекс Google Hudson Square. На новое место переезд планируется осуществить в 2020 году, при этом комплект станет основной площадкой в Нью-Йорке. Отметим, что общая площадь здания составит 158 тысяч квадратных метров.
RuNews24.ru09:24
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Интернет
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В микроблоге Twitter в ноябре обнаружили и ликвидировали уязвимость, позволявшую узнать страну пользователя, сообщается в блоге компании.
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Microsoft может выпустить две новые консоли зимой 2020-го
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Смартфоны на Android провалили тест по безопасности
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Компания Apple наняла главного дизайнера Windows 10 Эндрю Кима
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Компания Apple может выпустить смартфон с поддержкой технологий Face ID и Touch ID одновременно.
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Samsung и LG продемонстрируют смартфоны 5G на MWC 2019
LG не запускает новые серии и не представляет совершенно новый телефон.
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Технологии
В «Ростехе» создали уникальную камеру с аналитическими способностями
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Технологии
К 2040 году Калифорния перейдет на электроавтобусы
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Водостойкий iPhone спас туристов при крушении их лодки в открытом море
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За последние семь дней в сообществе Battlefield произошёл настоящий переполох: с последним крупным обновлением пятой части DICE повысила время на убийство (TTK).
Обновлено в 16:14