Технологии
Компания Google планирует вложить 1 млрд долларов в возведение комплекса новых офисных зданий в Нью-Йорке. Как информирует RNS, строящийся кампус получит название Google Hudson Square.
Новые Известия12:05
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:48, Ашберн
Гаджеты
Компания Huawei представила новый смартфон Nova 4
Обновлено в 14:06
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году
Сервис онлайн-продаж «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 14:30
Технологии
Twitter устранил уязвимость для кражи части персональных данных
Соцсеть Twitter в середине ноября устранила уязвимость, которую могли использовать для кражи некоторых персональных данных пользователей, а также заметил подозрительную активность из Китая и Саудовской Аравии, сообщил справочный центр соцсети.
Обновлено в 14:02
Гаджеты
Смартфоны на Android провалили тест по безопасности
Обновлено в 11:29
Гаджеты
Apple работает над iPhone с поддержкой Face ID и Touch ID одновременно
Компания Apple может выпустить смартфон с поддержкой технологий Face ID и Touch ID одновременно.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Представлена видеокарта Gigabyte Aorus Turbo RTX 2080 Ti
Компания Gigabyte представила видеокарту Aorus Turbo RTX 2080 Ti, которая может похвастаться кулером турбинного типа и топовым GPU NVIDIA – TU102.
Обновлено в 14:36
Гаджеты
Новый смартфон Oppo появился на Geekbench
В последнее время Oppo занимает лидирующие позиции по продажам смартфонов по одной простой причине - компания выпускает несколько разных смартфонов, пытаясь удовлетворить множество различных вариантов использования.
Обновлено в 06:40
Игры
Microsoft может выпустить две новые консоли зимой 2020-го
Сообщается, что зимой 2020 года компания может выпустить две новые консоли, их кодовые названия: Lockhart и Anaconda.
Обновлено в 09:45
Технологии
В «Ростехе» разработали умную видеокамеру наружного наблюдения
Холдинг «Швабе» (принадлежит госкорпорации «Ростех») разработал интеллектуальную видеокамеру наружного наблюдения, которая работает при любой погоде.
Обновлено в 07:47
Игры
War Thunder получила самое масштабное обновление в этом году
Gaijin Entertainment объявила о выходе обновления 1.85 «Звуковой барьер» для военной онлайн-игры War Thunder.
Обновлено в 13:11
Технологии
К 2040 году Калифорния перейдет на электроавтобусы
Совет Калифорнии по воздушным ресурсам проголосовал за требование, согласно которому к 2040 году в штате не должно остаться автобусов с выхлопным топливом.
Обновлено в 02:13
Технологии
«Вымпелком» развернет сеть 5G в Москве в 2019 году
«Компания планирует развернуть пилотный сегмент сети 5G в Москве в 2019 году, а также представить постоянный коммерческий 5G-кластер при наличии правовой возможности», — цитирует «Интерфакс» источник в департаменте.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
LG может не показать первый складной смартфон на CES 2019
Обновлено в 09:20
Технологии
Huawei и KFC используют беспилотники для автоматической доставки кофе
Обновлено в 14:41
Игры
Wargaming показала игровой процесс Pagan Online
Разработчики Pagan Online обещают ряд различных режимов, включая кооперативный.
Обновлено в 10:58