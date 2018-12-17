Технологии

Google построит новый офисный комплекс в Нью-Йорке
Новые Известия
12:05

Компания Google планирует вложить 1 млрд долларов в возведение комплекса новых офисных зданий в Нью-Йорке. Как информирует RNS, строящийся кампус получит название Google Hudson Square.
Новые Известия12:05

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Перетрудился: в офисе Google в Нью-Йорке нашли мёртвого работника

ВашГород.ру14 декабря в 15:00

Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Ведомости08:08

Google вложит $1 млрд в расширение своего представительства в Нью-Йорке

ТАСС08:20

Google проинвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке

Rambler News Service08:45

Google вложит $1 млрд в строительство нового офиса в Нью-Йорке

Интерфакс08:09

Google инвестирует $1 млрд в расширение представительства в Нью-Йорке

DP.RU09:20

Google построит новый офисный комплекс в Нью-Йорке

Новые Известия12:05
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:48, Ашберн
Гаджеты

Компания Huawei представила новый смартфон Nova 4

Обновлено в 14:06
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году

Сервис онлайн-продаж «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 14:30
Технологии

Twitter устранил уязвимость для кражи части персональных данных

Соцсеть Twitter в середине ноября устранила уязвимость, которую могли использовать для кражи некоторых персональных данных пользователей, а также заметил подозрительную активность из Китая и Саудовской Аравии, сообщил справочный центр соцсети.
Обновлено в 14:02
Гаджеты

Смартфоны на Android провалили тест по безопасности

Обновлено в 11:29
Гаджеты

Apple работает над iPhone с поддержкой Face ID и Touch ID одновременно

Компания Apple может выпустить смартфон с поддержкой технологий Face ID и Touch ID одновременно.
Обновлено в 09:20
Гаджеты

Представлена видеокарта Gigabyte Aorus Turbo RTX 2080 Ti

Компания Gigabyte представила видеокарту Aorus Turbo RTX 2080 Ti, которая может похвастаться кулером турбинного типа и топовым GPU NVIDIA – TU102.
Обновлено в 14:36
Гаджеты

Новый смартфон Oppo появился на Geekbench

В последнее время Oppo занимает лидирующие позиции по продажам смартфонов по одной простой причине - компания выпускает несколько разных смартфонов, пытаясь удовлетворить множество различных вариантов использования.
Обновлено в 06:40
Игры

Microsoft может выпустить две новые консоли зимой 2020-го

Сообщается, что зимой 2020 года компания может выпустить две новые консоли, их кодовые названия: Lockhart и Anaconda.
Обновлено в 09:45
Технологии

В «Ростехе» разработали умную видеокамеру наружного наблюдения

Холдинг «Швабе» (принадлежит госкорпорации «Ростех») разработал интеллектуальную видеокамеру наружного наблюдения, которая работает при любой погоде.
Обновлено в 07:47
Игры

War Thunder получила самое масштабное обновление в этом году

Gaijin Entertainment объявила о выходе обновления 1.85 «Звуковой барьер» для военной онлайн-игры War Thunder.
Обновлено в 13:11
Технологии

К 2040 году Калифорния перейдет на электроавтобусы

Совет Калифорнии по воздушным ресурсам проголосовал за требование, согласно которому к 2040 году в штате не должно остаться автобусов с выхлопным топливом.
Обновлено в 02:13
Технологии

«Вымпелком» развернет сеть 5G в Москве в 2019 году

«Компания планирует развернуть пилотный сегмент сети 5G в Москве в 2019 году, а также представить постоянный коммерческий 5G-кластер при наличии правовой возможности», — цитирует «Интерфакс» источник в департаменте.
Обновлено в 07:16
Гаджеты

LG может не показать первый складной смартфон на CES 2019

Обновлено в 09:20
Технологии

Huawei и KFC используют беспилотники для автоматической доставки кофе

Обновлено в 14:41
Игры

Wargaming показала игровой процесс Pagan Online

Разработчики Pagan Online обещают ряд различных режимов, включая кооперативный.
Обновлено в 10:58
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