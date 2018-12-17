Компания Google планирует вложить 1 млрд долларов в возведение комплекса новых офисных зданий в Нью-Йорке. Как информирует RNS, строящийся кампус получит название Google Hudson Square.

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Гаджеты Гаджеты Смартфоны на Android провалили тест по безопасности

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