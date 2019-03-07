Киев призвал Google сделать Крым украинским на картахТелеканал 360° 05:04

Посол Украины в США Валерий Чалый вдохновился жесткой позицией российской стороны по вопросу правок карт сервиса Google Maps. Он тоже обратился в компанию с призывом исправить «некорректное изображение украинского Крыма как части Российской Федерации» на картах. Одним словом, сделать все «как было».

Футбол «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка России Футболисты московского "Спартака" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в ответном матче 1/4 финала екатеринбургскому "Уралу".

Спорт Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске Российский фигурист Максим Ковтун завоевал серебряную медаль в одиночном мужском катании на Универсиаде в Красноярске.

Происшествия Бывшего рекламного подрядчика метро Москвы заподозрили в мошенничестве Владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Политика Сербия одобрила строительство «Турецкого потока» Правительство Сербии дало согласие на строительство участка газопровода "Турецкий поток" на своей территории, сообщили в агентство по энергетике этой страны.

Финансы Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.

Общество МВД составило список потенциально опасных пород собак Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак.

Политика МИД Австрии обвинил Украину в цензуре МИД Австрии осудил действия украинских властей после запрета на въезд журналисту телекомпании ORF Кристиану Вершюцу.

Политика Путин проехал на лошади из конного патруля полиции Отмечается, что сотрудницы конной и туристической полиции сами пригласили президента России посмотреть, как они несут службу.

Армия и оружие В Минобороны переданы семь новых боевых вертолетов В Ростове-на-дону на заводе "Роствертол" завершилась процедура передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолетов.

Политика Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Футбол Неймар назвал «не разбирающимися в футболе» судей матча «ПСЖ» с «МЮ» Неймар назвал позором судейство ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «МЮ», в котором французский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:3. По мнению бразильского нападающего, работавшие на матче арбитры не разбираются в футболе.

Политика Великобритания изменит правила выдачи виз для инвесторов Великобритания объявила об изменениях в условиях получения визы инвестора типа Tier 1, говорится в документе Министерства внутренних дел (.pdf).

Политика В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Политика МИД Франции оштрафовали на €450 тысяч Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тыс. за низкое число женщин на важных постах в 2017 году.

Энергетика «Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли «Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.

Финансы Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.

Происшествия Подозреваемую в заказе убийства экс-заминистра Подмосковья арестовали Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Елену Дудорову, которую обвиняют в планировании заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.

Политика Тимошенко письменно пообещала вернуть Украине Крым и Донбасс Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписала обязательство, в котором обещала «вернуть Донбасс и Крым» под контроль Киева в случае победы на предстоящих выборах.

Происшествия Один из создателей «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию Химика Владимира Углева, который был одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», вызвали на допрос в полицию.

Политика США готовят новые санкции против Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон готовит новые финансовые санкции против Каракаса.

Политика Новое перемирие в Донбассе вступит в силу 8 марта «Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны, профильная группа согласовала предварительную дату введения перемирия с 01:01 мск 8 марта», — говорится в сообщении в Telegram.

Авто Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на международном автосалоне в Женеве, где посетил стенд автомобилей российской марки Aurus.

Общество Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.