Сотни российских танков вблизи границы с Украиной попали на спутниковые снимки Google Earth. Группировка техники находится в окрестностях города Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Google показал российские танки на границе с Украиной

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.

Армия и оружие Армия и оружие Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.

Армия и оружие Армия и оружие Корабли Тихоокеанского флота зашли в индийский порт Вишакхапатнам Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) зашли в индийский порт Вишакхапатнам в воскресенье для проведения российско-индийских военно-морских учений "ИНДРА НЭВИ-2018", сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания планирует усилить военное присутствие в Эстонии Великобритания собирается в следующем году усилить свое военное присутствие в Эстонии, где сейчас возглавляет международный батальон НАТО.

Армия и оружие Армия и оружие США намерены возобновить программу модернизации ядерных боеголовок W78 Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) США планирует возобновить программу замены термоядерной боеголовки W78.

Армия и оружие Армия и оружие Россия отказалась от создания управляемых «умных» пуль В России приостановили разработку так называемых «умных» пуль, которые могут корректировать полет.

Армия и оружие Армия и оружие Зачистка Идлиба: неизвестные бойцы поохотились на главарей боевиков

Армия и оружие Армия и оружие В ВСУ заявили, что не принимали миномет «Молот» на вооружение

Армия и оружие Армия и оружие Российские системы ПВО вытесняют США и их союзников из Сирии В случае с Сирией, никто США, коалицию или Израиль не приглашал для борьбы с вооруженными террористическими образованиями.

Армия и оружие Армия и оружие Военные ЗВО освободили 500 «мирных жителей» в ходе «гумоперации» Военные ЗВО освободили более 500 «мирных жителей» в ходе операции по освобождению от боевиков населенного пункта невоенными методами в Ленинградской области.

Армия и оружие Армия и оружие Небоевые потери ВСУ: Командиры убивают своих солдат за отказ воевать Командиры ВСУ стали расстреливать боцов, отказывающихся от участия в гражданской войне в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ раскрыла секретные документы с украинских судов Глава следственного управления ФСБ России Михаил Шишов раскрыл содержание контрольного листа, который был обнаружен на украинском катере «Никополь».

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt раскрыла данные спецслужб об угрозе иранских ракет для Европы Новые иранские ракеты способны достичь пределов Европейского союза, следует из данных европейских спецслужб, на которые ссылается Die Welt.