Google по просьбе ЦБ РФ удалил незаконные финансовые приложенияФАН вчера в 20:21

Компания Google по просьбе Банка России удалила два приложения, посредством которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность на территории нашей страны, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

с чего всё началось

Компания Google после обращения Центробанка России удалила два незаконных финансовых приложения. Об этом РИА Новости рассказал руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях, добавив, что ЦБ РФ начал взаимодействие с Apple Inc и Google LLC в прошлом году.

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