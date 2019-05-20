В Google рассказали о судьбе Android на смартфонах HuaweiREGNUM 04:54

После прекращения сотрудничества американской корпорацией Google с китайским гигантом Huawei, попавшим в чёрный список правительства США, держатели популярного смартфона Huawei смогут и дальше использовать и загружать обновления предоставляемых Google приложений в Android.

В Google рассказали о судьбе Android на смартфонах Huawei

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