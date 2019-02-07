Технологии
Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайтыГазета.Ru 01:27
Ранее замглавы надзорного органа не исключил, что американский поисковик придется заблокировать в России, если он откажется сотрудничать с властями. Google начал удалять из своей поисковой выдачи ссылки на запрещенные в России сайты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник внутри компании.
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с чего всё началось
Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании. Список таких сайтов, доступ к которым российские провайдеры обязаны ограничивать, ведет Роскомнадзор.Ведомостивчера в 15:22
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