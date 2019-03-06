Политика
Google исправила ошибку с отображением Крыма на картахМойка78 вчера в 14:17
В Google сообщили, что исправили ошибку с обозначением Крыма на картах для ряда пользователей. РИА Новости в компании сообщили, что прикладывают все усилия для объективного изображения спорных регионов, и в России компания следует местным законам при отображении названий и границ.
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Для Кремля, конечно, имеет значение то, как обозначается Крым на картах: Крым - один из регионов Российской Федерации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельГазета.Ru 05:27
с чего всё началось
Google заявил, что исправил ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ.ТАССвчера в 11:01
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Политика
Володин раскритиковал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал речь министра экономического развития Максима Орешкина, который выступал в рамках правительственного часа в нижней палате парламента.
Обновлено в 04:31
Политика
Путин рассказал о планах иностранных разведок в России
Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, нужно надежно защищать важные для РФ сведения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям
Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Общество
Владимирская чиновница объяснила фразу о плате за питание школьников
Директор департамента образования в администрации Владимирской области Ольга Беляева назвала оговоркой свои слова о том, что организация питания детей является ответственностью родителей, сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона Владимира Сипягина.
Обновлено в 05:20
Политика
Медведев прокомментировал слова Лукашенко об «общем» рубле
1 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты в Союзном государстве.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Видео избиения родственников Дудя появилось в сети
"В сети появилось видео с избиением матери и брата журналиста Юрия Дудя", - отмечает портал.
Обновлено в 09:45
Происшествия
ВС разрешил наказать краснодарского судью, сбившего девушку
На сегодняшнем заседании в ВС представитель Генпрокуратуры Полина Пивовар настаивала на том, чтобы ВС дал согласие на привлечение судьи к ответственности сразу по двум составам: наезд на пешехода, повлекший вред здоровью пострадавшего средней тяжести (ч. 2 ст. 12.24 КоАП), а также оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП).
Обновлено в 09:28
Политика
Путин подписал закон о запрете пользоваться смартфонами в армии
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, который также запрещает военнослужащим иметь при себе гаджеты для передачи таких данных, передает ТАСС со ссылкой на текст закона.
Обновлено в 07:17
Спорт
Ковтун лидирует после короткой программы на Универсиаде
Российский фигурист Максим Ковтун занимает первое место в короткой программе в одиночном катании на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства
Глава банды "черных риэлторов", экс-участковый Сергей Крохин, лично совершивший два убийства и организовавший четыре убийства владельцев недвижимости, приговорен к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:54
Общество
Госдума отказалась вводить наследование пенсий
Госдума отклонила законопроект фракции "Справедливая Россия" о праве россиян получать страховые пенсии по наследству.
Обновлено в 06:50
Экономика
Валидол в России дорожает четвертый месяц подряд
Валидол в России в феврале 2019 года подорожал на 5,8% по отношению к предыдущему месяцу, в январе стоимость препарата выросла на 10,5%, а в декабре и ноябре прошлого года стоимость препарата подскакивала на 15% ежемесячно, следует из данных Росстата.
Обновлено в 08:29
Экономика
Шотландский виски назвали самой выгодной инвестицией
Самым выгодным объектом для инвестиций стал редкий виски, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Британский эсминец сопроводил в Ла-Манше группу российских кораблей
Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании Defender сопровождает у берегов Соединенного Королевства группу российских военных кораблей, идущих через пролив Ла-Манш.
Обновлено в 09:21
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Астраханской области учительница ударила школьника тетрадью
В Астраханской области учительница школы №4 города Камызяк ударила школьника тетрадью по голове.
Обновлено в 10:04
Футбол
В «Баварии» прокомментировали отказ сборной от Хуммельса и Мюллера
Лев не планирует больше включать в состав национальной команды Матса Хуммельса, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга.
Обновлено в 09:53
Политика
Апелляционный суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля
Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу защиты главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на решение о продлении ему ареста до 4 апреля.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Во Львове похитили барельеф советского разведчика
Обновлено в 10:15
Общество
Россиянин стал миллионером, потратив 160 рублей на лотерейный билет
Житель Ростовской области выиграл в лотерею более пяти миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте "Столото".
Обновлено в 09:38
Авто
Продажи автомобилей в России упали впервые за два года
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями
Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Происшествия
Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа
Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение.
Обновлено в 09:59
Политика
Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге
Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Авто
Минпромторг расширил список авто, попавших под «налог на роскошь»
Минпромторг расширил список моделей автомобилей, владельцы которых должны будут заплатить "налог на роскошь" - транспортный налог с повышенным коэффициентом.
Обновлено в 10:19
Энергетика
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»
«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении компании по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.
Обновлено в 09:05
Кино
Netflix планирует впервые экранизировать роман «Сто лет одиночества»
Netflix планирует в 2020 году выпустить сериал по роману "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса.
Обновлено в 10:00
Происшествия
На трассе «Кола» в ДТП с автобусом один человек погиб и 11 пострадали
В результате аварии с участием рейсового автобуса на трассе «Кола» в Ленинградской области погиб один человек, еще 11 пострадали.
Обновлено в 05:06
Политика
Юрий Чайка встретится с министром юстиции Греции
В среду состоятся встречи с министром юстиции Греции, генеральным прокурором и председателем Верховного суда.
Обновлено вчера в 15:35