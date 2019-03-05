Политика

Google исправил некорректное отображение Крыма на картахРИА Новости 11:44

В Google заявили, что исправили ошибку с обозначением Крыма на своих картах для некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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с чего всё началось

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у ряда пользователей РФ

Google заявил, что исправил ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ.
ТАСС11:01

Подробнее о событии

Google исправил некорректное отображение Крыма на картах

РИА Новости11:44

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах в России

Телеканал 360°11:38

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей

RT на русском11:04

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

РБК11:10

В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах

Газета.Ru12:17

Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у ряда пользователей РФ

ТАСС11:01

В Google заявили, что исправили обозначение Крыма на своих картах

Интерфакс10:58
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Футбол

«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Голландский футбольный клуб "Аякс" в гостях одержал крупную победу над испанским "Реалом" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 16:57
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Заключенный напал на охранников во французской тюрьме

Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
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Технологии

Microsoft: Россия стала лидером по внедрению искусственного интеллекта

Выяснилось, что в России доля глав компаний, которые активно внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы и включили эту технологию в стратегии компаний, составляет 30% (средний показатель по остальным странам - 22,3%). Российские руководители оказались и более практичными в вопросах применения искусственного интеллекта.
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США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой

США допустили введение санкций против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой, передает РИА "Новости".
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Суд в Краснодаре постановил заблокировать четыре клипа рэпера Хаски, настоящее имя которого Дмитрий Кузнецов.
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Происшествия

Эксперт рассказал, как обезопасить себя в отеле

Специалист по туристической безопасности Ллойд Фиггинс рассказал, какие опасности подстерегают постояльцев отелей, а также дал ряд рекомендаций по минимизации рисков.
Обновлено в 16:37
Общество

Россия стала европейским лидером по количеству изъятого метамфетамина

Лидеры по синтетике Россия с большим отрывом занимает первое место по количеству метамфетамина, изъятого в течение 2017 года в Европе.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о готовности сдерживать Россию в Арктике

Обновлено в 12:06
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Экономика

Определено будущее венесуэльских денег в России

Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).
Обновлено в 17:08
Политика

США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры

Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Автомобиль врезался в автобус во Внуково, погиб человек

Автомобиль BMW врезался в автобус в поселке Внуково в Новой Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 16:18
Авто

Ford допустил закрытие двух заводов в России

Американский производитель автомобилей Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух заводов в России в связи с реструктуризацией деятельности в нерентабельных регионах.
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Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Политика

Самолет Николаса Мадуро покинул Венесуэлу и приземлился на Кубе

Борт №1 Военно-воздушных сил Венесуэлы, на котором летает президент страны Николас Мадуро, покинул аэропорт Каракаса и направился в сторону Кубы.
Обновлено в 14:24
Авто

Bugatti выпустила самый дорогой в мире автомобиль

Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, считающуюся самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Сенаторы США представили законопроект об окончании войны в Афганистане

Как отмечают конгрессмены, война в Афганистане обошлась США в $2 триллиона долларов и 2300 жизней военнослужащих.
Обновлено в 16:00
Авто

В Женеве презентовали российские автомобили Aurus

Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Политика

Reuters: Евросоюз расширит черный список офшоров

Страны Евросоюза разработали новый проект черного списка офшоров, которые не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают меры для борьбы с налоговыми преступлениями, передает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Валдис Пельш выразил соболезнования семье композитора «Угадай мелодию»

Музыкант скончалась на 62-м году жизни. Телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося композитора.
Обновлено в 07:05
Общество

ГИБДД помечтала о дороге без женщин

Госавтоинспекция Уфы помечтала о возможности избавиться от женщин на дорогах.
Обновлено в 16:21
Политика

Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг отказался баллотироваться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Потерпевшие просят возбудить новое дело о крушении Ту-154 в Сочи

Обновлено в 04:40
Происшествия

Божена Рынска снова попала в больницу

Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Политика

Отец Бутиной рассказал о состоянии дочери

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, рассказал о состоянии своей дочери.
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Происшествия

Два человека погибли в крупном ДТП в Свердловской области

В результате ДТП погибли два человека, находившиеся в салоне Ford Fusion. Водитель грузовика получил травмы.
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Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург

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Футбол

СМИ гадают, куда уйдёт тренер вратарей «Рубина»

Обновлено в 15:27
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