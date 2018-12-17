Технологии

Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке
Вести.Финанс
08:54

Google сообщил о намерении инвестировать $1 млрд в создание нового кампуса в Нью-Йорке.
Вести.Финанс08:54

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Перетрудился: в офисе Google в Нью-Йорке нашли мёртвого работника

ВашГород.ру14 декабря в 15:00

Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Ведомости08:08

Google вложит $1 млрд в расширение своего представительства в Нью-Йорке

ТАСС08:20

Google проинвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке

Rambler News Service08:45

Google вложит $1 млрд в строительство нового офиса в Нью-Йорке

Интерфакс08:09

Google инвестирует $1 млрд в новый офис в Нью-Йорке

Профиль10:36

Google инвестирует $1 млрд в расширение представительства в Нью-Йорке

DP.RU09:20
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Гаджеты

Представлен смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

Обновлено в 04:41
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году

Смартфоны китайского бренда Xiaomi оказались самыми популярными среди пользователей «Яндекс.Маркета», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:47
Гаджеты

Смартфоны на Android провалили тест по безопасности

В интересном тесте участвовали не какие-нибудь детища сомнительных китайских брендов, как можно предположить, а вполне себе флагманские устройства — Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, LG G7 ThinQ и OnePlus 6.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

Представлена видеокарта Gigabyte AORUS Turbo RTX 2080 Ti

Компания Gigabyte представила видеокарту AORUS Turbo RTX 2080 Ti с высокопроизводительным вентилятором небольшого диаметра.
Обновлено в 10:19
Технологии

В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения

Разработчики компании «Ростех» изобрели «умную» камеру для наружного наблюдения.
Обновлено в 11:11
Технологии

Китайские сотовые операторы избавляются от 3G

Основные сотовые операторы Китая и Тайваня планируют перестать предоставлять услуги по технологии 3G перед самым Новым годом — 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:50
Технологии

Калифорния полностью перейдет на экологический транспорт к 2040 году

Калифорния хочет полностью отказаться от выхлопного топлива, полностью перейти на электрические и водородные автобусы на топливных элементах.
Обновлено в 00:56
Технологии

Кому облачные сервисы помогут выполнить KPI в 2019 году

В 2019 году российским компаниям предстоит работать в условиях сокращения рынков сбыта, роста цен и жестких требований к скорости работы.
Обновлено в 10:26
Технологии

13 млн устройств пострадали от скрытых майнеров в 2018 году

В 2018 г. число хакерских атак с целью скрытого майнинга превысило 13 млн, в прошлом году этот показатель был в 3,7 раз ниже, на уровне 3,5 млн, по результатам исследования «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 09:32
Гаджеты

Водонепроницаемая модель iPhone спасла людей в открытом море

У всех участников намокли и оказались нерабочими смартфоны, но у одной из девушек оказался водонепроницаемый iPhone, с которого не только удалось сделать звонок, но и позднее создать фото процесса спасения людей, оказавшихся в открытом море.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Xiaomi анонсировала дебют самого желанного подарка на Рождество

Сегодня производитель опубликовал новое изображение, анонсируя «желанный подарок на Рождество».
Обновлено в 09:27
Гаджеты

Компании «Базальт СПО» и «Т-Платформы» подписали соглашение

Компании «Базальт СПО» и «Т-Платформы» подписали соглашение о поставке компьютеров «Таволга Терминал» с предустановленной ОС «Альт Рабочая станция».
Обновлено в 11:04
Технологии

В США нашли останки неизвестного рогатого динозавра

Палеонтологи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (США) обнаружили на юго-западе страны окаменелые останки неизвестного рогатого динозавра, сообщает портал Phys.org.
Обновлено в 10:51
Игры

Бета-тестеры Project Stream получат в подарок Assassins Creed: Odyssey

Обновлено в 07:53
Технологии

АЗС.GO. Газпром нефть разработала удобное мобильное приложение для оплаты топлива

Газпром нефть выпустила мобильное приложение АЗС.GO для оплаты топлива на станциях сети Газпромнефть.
Обновлено в 06:19
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