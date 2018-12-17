Технологии
Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке
Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-ЙоркеВести.Финанс08:54
Google сообщил о намерении инвестировать $1 млрд в создание нового кампуса в Нью-Йорке.
Вести.Финанс08:54
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой
Обновлено в 04:41
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году
Смартфоны китайского бренда Xiaomi оказались самыми популярными среди пользователей «Яндекс.Маркета», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Смартфоны на Android провалили тест по безопасности
В интересном тесте участвовали не какие-нибудь детища сомнительных китайских брендов, как можно предположить, а вполне себе флагманские устройства — Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, LG G7 ThinQ и OnePlus 6.
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Представлена видеокарта Gigabyte AORUS Turbo RTX 2080 Ti
Компания Gigabyte представила видеокарту AORUS Turbo RTX 2080 Ti с высокопроизводительным вентилятором небольшого диаметра.
Обновлено в 10:19
Технологии
В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения
Разработчики компании «Ростех» изобрели «умную» камеру для наружного наблюдения.
Обновлено в 11:11
Технологии
Китайские сотовые операторы избавляются от 3G
Основные сотовые операторы Китая и Тайваня планируют перестать предоставлять услуги по технологии 3G перед самым Новым годом — 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 05:50
Технологии
Калифорния полностью перейдет на экологический транспорт к 2040 году
Калифорния хочет полностью отказаться от выхлопного топлива, полностью перейти на электрические и водородные автобусы на топливных элементах.
Обновлено в 00:56
Технологии
Кому облачные сервисы помогут выполнить KPI в 2019 году
В 2019 году российским компаниям предстоит работать в условиях сокращения рынков сбыта, роста цен и жестких требований к скорости работы.
Обновлено в 10:26
Технологии
13 млн устройств пострадали от скрытых майнеров в 2018 году
В 2018 г. число хакерских атак с целью скрытого майнинга превысило 13 млн, в прошлом году этот показатель был в 3,7 раз ниже, на уровне 3,5 млн, по результатам исследования «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Водонепроницаемая модель iPhone спасла людей в открытом море
У всех участников намокли и оказались нерабочими смартфоны, но у одной из девушек оказался водонепроницаемый iPhone, с которого не только удалось сделать звонок, но и позднее создать фото процесса спасения людей, оказавшихся в открытом море.
Обновлено в 06:14
Гаджеты
Xiaomi анонсировала дебют самого желанного подарка на Рождество
Сегодня производитель опубликовал новое изображение, анонсируя «желанный подарок на Рождество».
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Компании «Базальт СПО» и «Т-Платформы» подписали соглашение
Компании «Базальт СПО» и «Т-Платформы» подписали соглашение о поставке компьютеров «Таволга Терминал» с предустановленной ОС «Альт Рабочая станция».
Обновлено в 11:04
Технологии
В США нашли останки неизвестного рогатого динозавра
Палеонтологи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (США) обнаружили на юго-западе страны окаменелые останки неизвестного рогатого динозавра, сообщает портал Phys.org.
Обновлено в 10:51
Игры
Бета-тестеры Project Stream получат в подарок Assassins Creed: Odyssey
Обновлено в 07:53
Технологии
АЗС.GO. Газпром нефть разработала удобное мобильное приложение для оплаты топлива
Газпром нефть выпустила мобильное приложение АЗС.GO для оплаты топлива на станциях сети Газпромнефть.
Обновлено в 06:19