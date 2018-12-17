Google сообщил о намерении инвестировать $1 млрд в создание нового кампуса в Нью-Йорке.

Google инвестирует $1 млрд в новый кампус в Нью-Йорке

Гаджеты Гаджеты Представлен смартфон Huawei Nova 4 с 48 Мп камерой

Гаджеты Гаджеты «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году Смартфоны китайского бренда Xiaomi оказались самыми популярными среди пользователей «Яндекс.Маркета», сообщили в пресс-службе компании.

Гаджеты Гаджеты Смартфоны на Android провалили тест по безопасности В интересном тесте участвовали не какие-нибудь детища сомнительных китайских брендов, как можно предположить, а вполне себе флагманские устройства — Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8, LG G7 ThinQ и OnePlus 6.

Гаджеты Гаджеты Представлена видеокарта Gigabyte AORUS Turbo RTX 2080 Ti Компания Gigabyte представила видеокарту AORUS Turbo RTX 2080 Ti с высокопроизводительным вентилятором небольшого диаметра.

Технологии Технологии В «Ростехе» изобрели «умную» камеру наблюдения Разработчики компании «Ростех» изобрели «умную» камеру для наружного наблюдения.

Технологии Технологии Китайские сотовые операторы избавляются от 3G Основные сотовые операторы Китая и Тайваня планируют перестать предоставлять услуги по технологии 3G перед самым Новым годом — 31 декабря 2018 года.

Технологии Технологии Калифорния полностью перейдет на экологический транспорт к 2040 году Калифорния хочет полностью отказаться от выхлопного топлива, полностью перейти на электрические и водородные автобусы на топливных элементах.

Технологии Технологии Кому облачные сервисы помогут выполнить KPI в 2019 году В 2019 году российским компаниям предстоит работать в условиях сокращения рынков сбыта, роста цен и жестких требований к скорости работы.

Технологии Технологии 13 млн устройств пострадали от скрытых майнеров в 2018 году В 2018 г. число хакерских атак с целью скрытого майнинга превысило 13 млн, в прошлом году этот показатель был в 3,7 раз ниже, на уровне 3,5 млн, по результатам исследования «Лаборатории Касперского».

Гаджеты Гаджеты Водонепроницаемая модель iPhone спасла людей в открытом море У всех участников намокли и оказались нерабочими смартфоны, но у одной из девушек оказался водонепроницаемый iPhone, с которого не только удалось сделать звонок, но и позднее создать фото процесса спасения людей, оказавшихся в открытом море.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi анонсировала дебют самого желанного подарка на Рождество Сегодня производитель опубликовал новое изображение, анонсируя «желанный подарок на Рождество».

Гаджеты Гаджеты Компании «Базальт СПО» и «Т-Платформы» подписали соглашение Компании «Базальт СПО» и «Т-Платформы» подписали соглашение о поставке компьютеров «Таволга Терминал» с предустановленной ОС «Альт Рабочая станция».

Технологии Технологии В США нашли останки неизвестного рогатого динозавра Палеонтологи из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико (США) обнаружили на юго-западе страны окаменелые останки неизвестного рогатого динозавра, сообщает портал Phys.org.