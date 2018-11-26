Обсуждение инициативы ведется в администрации президента и Роскомнадзоре. Власти намерены увеличить размер штрафов для российских и иностранных технологических компаний, которые не хотят действовать в рамках законов. О грядущем повышении штрафов сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Гаджеты Гаджеты Первый смартфон с дырявым экраном выпустила не Samsung, а Huawei Источники сообщают, что речь идет о смартфоне Huawei Nova 4, который получил экран типа Samsung Infinity-O.

Технологии Технологии Разработана технология, позволяющая слушать музыку кожей

Гаджеты Гаджеты Новый смартфон iPhone XR уступил старым моделям во время Wi-Fi-теста Пользователь форума Reddit протестировал новый смартфон iPhone XR, замерив скорость работы в Сети Wi-Fi у современного аппарата и модели iPhone 6 Plus.

Гаджеты Гаджеты LG готовит смартфон с 16 датчиками камеры

Гаджеты Гаджеты Samsung Galaxy S10 5G станет первым смартфоном с 12 ГБ ОЗУ Корейский производитель смартфонов с 2019 года намерен порадовать своих поклонников новыми передовыми смартфонами, среди которых будут три модели Galaxy S10 и один аппарат с гибким экраном.

Гаджеты Гаджеты Vivo готовит свой YotaPhone с двумя экранами Основной дисплей изготовлен по технологии OLED и получит диагональ 6,4 дюйма с разрешением Full HD+.

Технологии Технологии Пользователи жалуются на сбои в работе YouTube Пользователи Интернета из разных стран мира пожаловались на сбои в работе популярного видеохостинга YouTube.

Гаджеты Гаджеты SoC MediaTek Helio P80 может дебютировать в смартфоне Oppo R19 При помощи Helio P80 компания MediaTek постарается отвоевать часть заказов у Qualcomm в следующем году.

Технологии Технологии Назван самый безопасный для пользователей мессенджер Как сообщили авторы исследования, самым безопасным для пользователей мессенджером стал Signal.

Гаджеты Гаджеты Snapdragon 8150 будет представлен 4 декабря Согласно текущей информации, следующий цифровой флагманский чипсет Qualcomm, получивший название Snapdragon 8150, будет представлен 4 декабря.

Технологии Технологии Роскосмос поменял дизайн своего сайта Новый портал Роскосмоса, сохраняя преемственность с предыдущей версией, содержит ряд отличительных особенностей - это улучшенная функциональность, структурированность информации, обновленный дизайн, а также адаптивность к различным устройствам просмотра, включая мобильные, отметили в госкорпорации.

Интернет Интернет Банк «Русский стандарт» выпустил новую версию мобильного приложения Банк «Русский стандарт» выпустил обновление для приложения RSB Mobile.

Игры Игры Создатели Doom и Bioshock выпустят новый кровавый шутер

Гаджеты Гаджеты Lenovo «засветила» мобильные процессоры Intel Core девятого поколения Три новых процессорах Core девятого поколения U-серии были замечены в списке характеристик ноутбука Lenovo IdeaPad S530-13IWL.