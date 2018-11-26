Технологии

Google и Telegram заставят соблюдать законы РФ миллионными штрафами
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03:49

Обсуждение инициативы ведется в администрации президента и Роскомнадзоре. Власти намерены увеличить размер штрафов для российских и иностранных технологических компаний, которые не хотят действовать в рамках законов. О грядущем повышении штрафов сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.
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