Технологии
Google и Telegram заставят соблюдать законы РФ миллионными штрафами
Google и Telegram заставят соблюдать законы РФ миллионными штрафамиНаша версия03:49
Обсуждение инициативы ведется в администрации президента и Роскомнадзоре. Власти намерены увеличить размер штрафов для российских и иностранных технологических компаний, которые не хотят действовать в рамках законов. О грядущем повышении штрафов сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Наша версия03:49
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