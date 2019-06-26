Технологии

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублейДождь 06:23

Роскомнадзор до конца июля заведет новое административное дело в отношении Google из-за снижения фильтрации трафика от контента, запрещенного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
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Роскомнадзор пригрозил Google новым делом

Lenta.ru04:12

Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google

Ведомости05:46

Глава Роскомнадзора сообщил о грозящем Google штрафе в 700 тыс. руб

РБК06:39

Жаров пригрозил Google штрафом в 700 тыс. руб. за снижение фильтрации трафика

Интерфакс06:00

Google грозит штраф до 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства

ТАСС05:54

Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ

Российская газета05:56

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Известия06:05
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:07, Ашберн
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Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

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Обновлено в 15:55
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«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
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В России испытали инновационный сканер для спутников

Обновлено вчера в 23:40
Общество

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Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
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Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
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Авто

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Оказывается, они были правдивы, так как Dodge только что выпустила короткий видео-тизер, демонстрирующий новую версию Charger.
Обновлено в 08:53
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
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Наука

Катинон и псилоцибин помогли грибам-паразитам изменить поведение цикад

Обновлено в 07:38
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Хоккей

Щербак стал игроком «Авангарда»

Обновлено в 10:29
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Александр Емельяненко может перейти в кулачные бои

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Обновлено в 16:55
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

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Обновлено в 05:46
Происшествия

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По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии с помощью дронов, нападение отразили средства ПВО.
Обновлено в 15:06
Здоровье

В детской поликлинике на Льва Толстого завершился ремонт

В поликлинике №1 Детской городской больницы Ульяновска на улице Льва Толстого создана открытая регистратура, call-центр, пересмотрена маршрутизация пациентов.
Обновлено в 00:52
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

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Боевики взорвали газопровод в Йемене

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В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%

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Происшествия

Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

Обновлено в 15:00
Политика

Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ

Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:50
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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