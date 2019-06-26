Google грозит штраф в 700 тысяч рублейRBG вчера в 07:59

Роскомнадзор может предъявить штраф в 700 тысяч рублей компании Google за неисполнение законодательства РФ Как передают РИА НОВОСТИ, Роскомнадзор может предъявить штраф в 700 тысяч рублей компании Google за неисполнение законодательства РФ.

Google грозит штраф в 700 тысяч рублей

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