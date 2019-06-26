Технологии
Google грозит штраф в 700 тысяч рублейRBG вчера в 07:59
Роскомнадзор может предъявить штраф в 700 тысяч рублей компании Google за неисполнение законодательства РФ Как передают РИА НОВОСТИ, Роскомнадзор может предъявить штраф в 700 тысяч рублей компании Google за неисполнение законодательства РФ.
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Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ
Российская газетавчера в 05:56
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Футбол
Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Резолюция по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, отметил ранее руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Спорт
WADA может открыть против российских спортсменов более 100 новых дел
По оценкам главы WADA, после окончания проверки в отношении спортсменов из России может быть открыто более ста дел, связанных с нарушениями правил о допинге.
Обновлено вчера в 10:18
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Курс грузинского лари обрушился до исторического минимума
Курс грузинского лари упал до исторического минимума. Этот рекорд с 1995 года – со времен введения местной валюты.
Обновлено 25 июня в 12:39
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Паредес сделал заявление по поводу своего будущего
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес прокомментировал информацию о том, что он может покинуть парижскую команду.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о взаимоотношениях с дочерью
В ходе беседы с журналистами, Лариса рассказала о взаимоотношениях со своей дочерью Лелей.
Обновлено 25 июня в 23:24
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено вчера в 07:55
Культура
С 1 сентября в российских школах появятся культурные нормативы
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Мэр Нью-Йорка расценил Россию как главную угрозу США
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия является главной геополитической угрозой во время первых теледебатов кандидатов в президенты США от демократов.
Обновлено в 00:21
Экономика
Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
МВД РФ обвиняет молдавского олигарха в контрабанде наркотиков
Обвинение в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупных размерах предъявлено следователями МВД РФ Владимиру Плахотнюку, бывшему председателю Демократической партии Молдавии, 26 июня сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Опубликованы первые показания сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 09:24
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области
В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича своим "постоянным представителем в автономной республике Крым".
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ после двух туров голосования
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов во втором туре выборов на пост вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом
В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено 25 июня в 04:20