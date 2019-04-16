Технологии

Google фильтрует 80% запрещенного в России контентаИзвестия 05:32

«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс». По словам чиновника, в Роскомнадзоре считают недостаточным исполнение поисковиком обязательств по фильтрации запрещенного в нашей стране контента.
Читать в источнике
Александр Жаров
За неисполнение этих требований компания Google была привлечена к административной ответственности. Штраф в размере 500 тысяч рублей компанией оплачен. На сегодняшний день компания осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75-80%
— Александр Жаров, российский политикRambler News Service 04:52

Подробнее о событии

Роскомнадзор: Компания Google осуществляет фильтрацию 75-80% противоправного контента

Агентство Москва04:50

Жаров назвал процент законопослушности Google в России

Rambler News Service04:52

Роскомнадзор будет добиваться от Google удаления всех ссылок на запрещенные сайты

Коммерсантъ06:03

Google удаляет до 80% запрещенного в России контента

РИА Новости05:04

Google фильтрует 80% запрещенного в России контента

Известия05:32

Глава Роскомнадзора сообщил, что Google фильтрует запрещенный в России контент на 75-80%

ТАСС04:53

Работа над «антипиратским» законом уже идет, сообщил Жаров

Народные новости11:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов.
Обновлено в 05:23
Космос

Астрономы заглянули вглубь молекулярного облака

Астрономы впервые построили крупномасштабную карту распределения молекулярных облаков в крупной области звездообразования CTB 102, используя радиотелескопы.
Обновлено в 10:43
Авто

Раскрыты детали проекта «Русский Прадо» от УАЗ

Журнал «За рулем» рассказал о подробностях проекта «Русский Прадо», который в начале месяца анонсировал автомобильный концерн УАЗ.
Обновлено в 00:55
Футбол

Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев заплатил 155 тысяч рублей, чтобы избитый им пешеход написал в полиции отказ от претензий, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Обновлено в 10:59
Культура

Скончался писатель-фантаст Джин Вулф

Обновлено в 11:15
Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Обновлено в 09:58
Общество

Сергей Шнуров высказался о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:28
Происшествия

Спасти Нотр-Дам от обрушения удалось в последний момент

Обновлено в 08:39
Общество

Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
Обновлено в 05:01
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов

Обновлено в 08:54
Политика

Тушили медленно: Лужков прокомментировал ликвидацию пожара в Нотр-Даме

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал об ошибках в тушении пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Происшествия

Часть собора Парижской Богоматери рухнула в результате пожара

Во Франции в результате сильнейшего пожара полностью обрушилась крыша собора Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Le Figaro.
Обновлено вчера в 14:50
Общество

В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья в России, который подразумевает ремонт или снос аварийных квартирных домов.
Обновлено в 10:28
Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Происшествия

В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны

В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
Авто

Мантуров рассказал, что дает советы по эксплуатации Aurus

Обновлено в 09:28
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок, сообщил министр.
Обновлено в 07:57
Общество

В Петербурге открыли памятник Жоресу Алферову

Памятник физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову открыли в Петербурге в здании основанного им Академического университета.
Обновлено в 08:29
Общество

На восстановление Нотр-Дама за сутки собрано более 700 миллионов евро

Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное