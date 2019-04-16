Технологии

Google фильтрует 80% запрещенного в России контентаИзвестия 05:32

«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс». По словам чиновника, в Роскомнадзоре считают недостаточным исполнение поисковиком обязательств по фильтрации запрещенного в нашей стране контента.
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Александр Жаров
За неисполнение этих требований компания Google была привлечена к административной ответственности. Штраф в размере 500 тысяч рублей компанией оплачен. На сегодняшний день компания осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75-80%
— Александр Жаров, российский политикRambler News Service 04:52

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Роскомнадзор: Компания Google осуществляет фильтрацию 75-80% противоправного контента

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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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