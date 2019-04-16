Google фильтрует 80% запрещенного в России контентаИзвестия 05:32

За неисполнение этих требований компания Google была привлечена к административной ответственности. Штраф в размере 500 тысяч рублей компанией оплачен. На сегодняшний день компания осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75-80%

«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс». По словам чиновника, в Роскомнадзоре считают недостаточным исполнение поисковиком обязательств по фильтрации запрещенного в нашей стране контента.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Происшествия Задержан бывший министр спорта Карелии Экс-министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов задержан в Петрозаводске.

Происшествия В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.

Авто Toyota превратит C-HR в электрокроссовер После дебюта электрифицированных моделей C-HR и IZOA в Китае Toyota планирует выпустить на рынок более десяти электрических моделей в период в 2020 по 2025 год.

Происшествия Обморок у водителя стал причиной ДТП с рейсовым автобусом в Москве Причиной ДТП с рейсовым автобусом на востоке Москвы стала потеря сознания у водителя.

Экономика Роскомнадзор отчитался о росте аудитории Рунета до 90 млн человек Аудитория Рунета в 2018 году выросла на 3% и составила 90 млн человек, заявил на заседании коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров, передает корреспондент РБК.

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Серпухове В квартире жилого дома в подмосковном Серпухове произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ Следственного управления СК РФ по Московской области.

Наука ИИ компании Disney создаёт мультфильмы по текстовому описанию Disney Research и Rutgers разработали нейросеть, которая может создать грубую раскадровку и видео по текстовому сценарию. pixabay.com Как отмечается, система работает с естественным языком, что позволит применять её в ряде областей вроде создания учебных видеороликов.

Политика Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой исполнилось 70 лет В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.

Экономика Гособоронзаказ приводит в упадок авиационную промышленность Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что авиационная и ракетно-космическая промышленность показали падение производства за последние два года.

Общество Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Политика Зеленский увеличил отрыв от Порошенко По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Происшествия Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Политика Украинский суд отменил розыск и арест блогера Шария Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест украинского журналиста и блогера Анатолия Шария, передает РИА Новости.