Технологии
Google фильтрует 80% запрещенного в России контентаИзвестия 05:32
«На сегодняшний день компания Google осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75–80%», — цитирует Жарова «Интерфакс». По словам чиновника, в Роскомнадзоре считают недостаточным исполнение поисковиком обязательств по фильтрации запрещенного в нашей стране контента.
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За неисполнение этих требований компания Google была привлечена к административной ответственности. Штраф в размере 500 тысяч рублей компанией оплачен. На сегодняшний день компания осуществляет фильтрацию противоправного контента на уровне примерно 75-80%
— Александр Жаров, российский политикRambler News Service 04:52
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