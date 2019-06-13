Интернет

Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»Версия.Инфо 03:03

Как выяснилось, это связано с новой политикой конфиденциальности Google, которая направлена на усиление безопасности. В частности, программы российских разработчиков больше не могут управлять звонками, что делает их бесполезными.
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Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
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Совет директоров просит дополнительно выделить 16,2 млн таких акций на программу мотивации, чтобы компания могла использовать для этого 7% нераспределенного капитала, а вся программа мотивации выросла бы до 20% капитала (всего выпущено 325,7 млн акций классов А и В).
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Состояние Алибасова остается тяжелым

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Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине

Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
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Ученые из университетов Колорадо, Вашингтона, Хиого, Киото, Лейдена и японской обсерватории предупредили людей о скрытой угрозе для Земли, исходящей от Солнца.
Обновлено вчера в 10:52
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Путин поддержал президента Молдавии Додона

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.
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На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
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На кресло сахалинского губернатора заявилось уже 4 претендента

Ранее сообщалось, что 12 июня документы об участии в выборах в качестве самовыдвиженца в облизбирком подал временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.
Обновлено в 02:43
Общество

В Свердловской области ожидаются заморозки до -2 и мокрый снег

Синоптики сообщили о похолодании, которое придёт в Свердловскую область на этой неделе. Местами ожидаются заморозки до -2 градусов.
Обновлено вчера в 02:18
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
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Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

Обновлено вчера в 18:47
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Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Общество

Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов

Обновлено вчера в 23:45
Общество

Названы любимые мультфильмы россиян

По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Экономика

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

При вложении денег на 6–9 месяцев ставка нового вклада составит 6% годовых, на 9–12 месяцев – 6,25%, на 12–18 месяцев – 6,5%. Выплата процентов в конце срока без капитализации.
Обновлено в 02:00
Футбол

«Спартак» может купить нападающего «Ромы» Понсе

Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 02:59
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Google показала дизайн смартфона Pixel 4

По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено вчера в 16:15
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
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