Интернет
Google делает бесполезными «Яндекс» и «Лабораторию Касперского»Версия.Инфо 03:03
Как выяснилось, это связано с новой политикой конфиденциальности Google, которая направлена на усиление безопасности. В частности, программы российских разработчиков больше не могут управлять звонками, что делает их бесполезными.
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Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Колпино пассажирский поезд переехал подростка
По информации АН «Оперативное прикрытие», неизвестный был сбит поездом №59 «Волга» сообщением «Нижний Новгород - Москва – Санкт-Петербург» 12 июня в 04:40 утра у 7-го пикета станции «Колпино».
Обновлено в 01:59
Футбол
Хавбек сборной Кипра оценил игру команды России
Полузащитник сборной Кипра Андреас Макрис оценил игру российской национальной команды, передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка
Лицо человека, очень похожего на лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка, попало в объектив камеры на месте страшного ДТП в Сочи 4 июня, где BMW врезался в отбойник, пишет «КП».
Обновлено в 00:39
Технологии
«Яндекс» хочет расширить программу мотивации сотрудников до 20% капитала
Совет директоров просит дополнительно выделить 16,2 млн таких акций на программу мотивации, чтобы компания могла использовать для этого 7% нераспределенного капитала, а вся программа мотивации выросла бы до 20% капитала (всего выпущено 325,7 млн акций классов А и В).
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Кроссовер Suzuki Jimny начнут собирать в Индии
Японская компания Suzuki не успевает выполнять требуемые объемы производства кроссовера Jimny, в связи с чем, принято решение о старте сборке автомобиля на территории Индии.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине
Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено вчера в 20:31
Транспорт
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» – о ШОС, торговой войне между Китаем и США, отношениях с Казахстаном и Украиной, ситуации в Молдове и едином информационном пространстве Содружества
Хотел бы поблагодарить Вас за согласие на это интервью.
Обновлено вчера в 23:59
Космос
Ученые предупредили о скрытой угрозе от Солнца
Ученые из университетов Колорадо, Вашингтона, Хиого, Киото, Лейдена и японской обсерватории предупредили людей о скрытой угрозе для Земли, исходящей от Солнца.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Путин поддержал президента Молдавии Додона
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва будет поддерживать президента Игоря Додона в политическом кризисе, случившемся в Молдавии.
Обновлено в 02:29
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
На кресло сахалинского губернатора заявилось уже 4 претендента
Ранее сообщалось, что 12 июня документы об участии в выборах в качестве самовыдвиженца в облизбирком подал временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко.
Обновлено в 02:43
Общество
В Свердловской области ожидаются заморозки до -2 и мокрый снег
Синоптики сообщили о похолодании, которое придёт в Свердловскую область на этой неделе. Местами ожидаются заморозки до -2 градусов.
Обновлено вчера в 02:18
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову
Обновлено вчера в 18:47
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Общество
Россияне рассказали, на что готовы потратить миллион долларов
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог, чтобы простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В суд передано уголовное дело о фиктивной прописке первоклассника
В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о поддельной прописке ребенка ради зачисления в первый класс.
Обновлено в 01:24
Экономика
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
При вложении денег на 6–9 месяцев ставка нового вклада составит 6% годовых, на 9–12 месяцев – 6,25%, на 12–18 месяцев – 6,5%. Выплата процентов в конце срока без капитализации.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Спартак» может купить нападающего «Ромы» Понсе
Московский «Спартак» может купить нападающего итальянской «Ромы» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 02:59
Кино
Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России
Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Google показала дизайн смартфона Pixel 4
По всей видимости, Google не хочет раскрывать все карты и тем более перед выходом нового айфона.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59