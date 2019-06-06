Игры
Google Stadia запустят в ноябреNews.ru 13:10
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect. Разработчики начали трансляцию с презентации игр, которые будут доступны пользователям игрового сервиса. В рамках стрима Larian Studios анонсировала Baldur's Gate 3, которая, как отметили авторы, будет их самым масштабным и дорогим проектом.
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Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Общество
Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
Обновлено в 18:32
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Технологии
«Мегафон» и Cinia Oy проложат оптический кабель от Токио до Хельсинки
Кабель, проложенный вдоль арктического побережья России, соединит Токио и Хельсинки, его протяжённость составит около 10 тыс. км. Соглашение было подписано сторонами на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который начал свою работу сегодня, 6 июня.
Обновлено в 09:17
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика
Покупку Турцией С-400 сочли риском для США
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Бойцы Западного военного округа получили 30 квадрокоптеров
Бойцы Западного военного округа начнут осваивать летательные комплексы в ходе летнего периода обучения.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Суд арестовал четвертого фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал Саака Саакяна — четвертого фигуранта дела о драке, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Экономика
На Сахалине построят гостиницу сети Hilton
О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 08:11
Авто
Bentley показал гоночный Continental GT для рекорда на горе Пайкс-Пик
Компания Bentley представила специально доработанную версию купе Continental GT, которое 30 июня примет участие в гонке на горе Пайкс-Пик в США.
Обновлено в 12:28
Наука
Обнаружен «радиомост», соединяющий скопления галактик
Обновлено в 14:00
Финансы
Совкомбанк на треть нарастил регулярную прибыль
Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 16:19
Общество
В Южно-Сахалинске думают над оптимизацией работы мэрии
Как рассказал первый вице-мэр Алексей Фризюк, работа над проектами по оптимизации в рамках программы "Эффективный регион" в Южно-Сахалинске началась в январе 2019 года, были выделены наиболее актуальные направления, сформированы команды.
Обновлено в 19:27
Энергетика
Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет.
Обновлено в 15:54
Происшествия
В США погиб курсант военной академии и более 20 пострадали
При аварии бронемашины у учебного полигона академии Уэст-Поинт в США погиб один курсант, ещё 22 человека пострадали.
Обновлено в 13:18
Экономика
«ВЭБ Инновации» создали новую структуру для управления фондами
Новая структура создана 27 мая, 99,9% в ней принадлежат «ВЭБ Инновациям», 0,01% — гендиректору компании Олегу Теплову.
Обновлено вчера в 10:49
Футбол
Буффон может оказаться в «Барселоне»
Обновлено в 18:59