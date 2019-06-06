Игры
Google Stadia запустят в ноябреNews.ru вчера в 13:10
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect. Разработчики начали трансляцию с презентации игр, которые будут доступны пользователям игрового сервиса. В рамках стрима Larian Studios анонсировала Baldur's Gate 3, которая, как отметили авторы, будет их самым масштабным и дорогим проектом.
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Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса
Российская газетавчера в 10:36
Google рассказала об играх для Stadia и даже анонсировала Baldur’s Gate III
Игромания.рувчера в 13:39
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Петербурге мужчина застрелил напавшую на него собаку
На 36-летнего жителя напала собственная собака.
Обновлено в 03:27
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Политика
Канада начнет слушания по делу финдиректора Huawei в январе 2020 года
Слушания об экстрадиции в США финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в Канаде, запланированы на 20 января 2020 года, сообщает телеканал CTV News.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Обновлено в 02:59
Политика
Трамп заявил о возможности улучшения отношений с Россией
18 апреля минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, над которым спецпрокурор по России работал с 2017 г. Из документа следует, что Мюллер не смог обнаружить фактов сговора Трампа с Россией.
Обновлено в 02:03
Хоккей
Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении российских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Наука
Ученые смогли вырастить мозг человека
Обновлено вчера в 15:49
Наука
Представлен первый авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Армия и оружие
Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Общество
«Пятерочки» и «Перекрестки» начнут принимать пластиковые бутылки
В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено вчера в 13:54
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Times: в ЕС могут поддержать новую отсрочку Brexit
Евросоюз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября, действующей даты Brexit.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Экономика
Минфин может ужесточить налогообложение олигархов
Министерство финансов Российской Федерации продолжает искать способы вернуть в страну налоги, которые владельцы компании платят за рубежом.
Обновлено в 02:48
Политика
Песков сообщил, что пока в планах Путина нет контактов с Зеленским
Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления.
Обновлено в 03:28
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»
Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может подписать контракт с испанской "Барселоной".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая в Новосибирске
В Новосибирске мужчину, которому стало плохо в трамвае, выбросили из транспортного средства.
Обновлено в 03:35
Политика
Шредер надеется на конструктивный диалог с новым правительством Дании по Nord Stream 2
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" рассчитывает на конструктивный диалог с новым правительством Дании по разрешению на реализацию проекта в территориальных водах страны, сообщил председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией
Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
Обновлено в 02:54
Политика
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены
Заседание суда по вопросу экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдет 14 июня в суде лондонского района Белмарш.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Глава МИД Испании открестился от слов о «российской угрозе»
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг его слов о "российской угрозе" урегулирована.
Обновлено в 00:52
Происшествия
ФСБ отчиталась о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане
Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
Обновлено вчера в 13:48