Игры
Google Stadia запустят в ноябреNews.ru вчера в 13:10
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect. Разработчики начали трансляцию с презентации игр, которые будут доступны пользователям игрового сервиса. В рамках стрима Larian Studios анонсировала Baldur's Gate 3, которая, как отметили авторы, будет их самым масштабным и дорогим проектом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Google рассказала об играх для Stadia и даже анонсировала Baldur’s Gate III
Игромания.рувчера в 13:39
Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса
Российская газетавчера в 10:36
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено вчера в 02:47
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом
Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:19
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 11:34
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ.
Обновлено в 01:39
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Пентагон опасается «действий» России в Арктике
Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Бари Алибасов написал завещание
Обновлено вчера в 07:43
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Обновлено вчера в 07:52
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон
Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня.
Обновлено вчера в 10:00
Хоккей
«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо отменено на 2019 год
Компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» отменила все рейсы между островом Сахалин и городом Вакканай на острове Хоккайдо в Японии на ближайший год, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление администрации японского города.
Обновлено в 01:52
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии
Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск
Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Музыка
Земфира выступила на приватном концерте для гостей ПМЭФ
В четверг вечером, 6 июня, певицы выступила для гостей Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11
Экономика
Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году
Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»
После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33