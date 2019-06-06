Игры

Google Stadia запустят в ноябреNews.ru вчера в 13:10

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect. Разработчики начали трансляцию с презентации игр, которые будут доступны пользователям игрового сервиса. В рамках стрима Larian Studios анонсировала Baldur's Gate 3, которая, как отметили авторы, будет их самым масштабным и дорогим проектом.
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Google раскрыла подробности игрового сервиса Stadia

Известия01:18

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Коммерсантъвчера в 15:19

Google рассказала об играх для Stadia и даже анонсировала Baldur’s Gate III

Игромания.рувчера в 13:39

Google ответила на животрепещущие вопросы об игровом сервисе Stadia

Вести.Финансвчера в 13:15

Google Stadia запустят в ноябре

News.ruвчера в 13:10

Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса

Российская газетавчера в 10:36

Google рассказала подробности о запуске игрового сервиса Stadia

Чемпионатвчера в 13:38
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено вчера в 02:47
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом

Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 00:19
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 11:34
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Премьер Саксонии выступил за отмену санкций против России

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за отмену экономических санкций против России и нормализацию отношений между ФРГ и РФ.
Обновлено в 01:39
Футбол

Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд

На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено вчера в 08:14
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

Бари Алибасов написал завещание

Обновлено вчера в 07:43
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Обновлено вчера в 07:52
Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

Сын Бари Алибасова сообщил, что продюсера ввели в медикаментозный сон

Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна, в котором он пробудет, по прогнозам, два дня.
Обновлено вчера в 10:00
Хоккей

«Сент-Луис» впервые вышел вперед в матчах финала Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча закончилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо отменено на 2019 год

Компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» отменила все рейсы между островом Сахалин и городом Вакканай на острове Хоккайдо в Японии на ближайший год, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление администрации японского города.
Обновлено в 01:52
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Потопивший судно в Будапеште украинец был участником еще одной аварии

Украинский гражданин, капитан судна, которое на реке Дунай в Будапеште столкнулось с прогулочным катером, ранее уже попадал в аварию.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия

Задержанного министра лесного комплекса Приангарья доставили в Иркутск

Сотрудники ФСБ России доставили министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь», в Иркутск, сообщили ИА «ИрСити» в пресс-службе регионального управления СКР.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Музыка

Земфира выступила на приватном концерте для гостей ПМЭФ

В четверг вечером, 6 июня, певицы выступила для гостей Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото

Обновлено 05 июня в 20:11
Экономика

Амурский судостроительный завод частично докапитализируют в 2019 году

Средства на докапитализацию Амурского судостроительного завода в Хабаровском крае поступят на предприятие в 2019 году, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Десятки российских летчиков остались без работы, узнал «Ъ»

После катастрофы Ан-148 "Саратовских авиалиний" десятки пилотов остались без работы, поскольку в ходе проверки выяснилось, что они закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 01:33
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