Игры

Google Stadia запустят в ноябреNews.ru 13:10

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect. Разработчики начали трансляцию с презентации игр, которые будут доступны пользователям игрового сервиса. В рамках стрима Larian Studios анонсировала Baldur's Gate 3, которая, как отметили авторы, будет их самым масштабным и дорогим проектом.
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Google раскрыл тайны игрового сервиса Stadia

REGNUM19:11

Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia

Коммерсантъ15:19

Google рассказала подробности о запуске игрового сервиса Stadia

Чемпионат13:38

Google ответила на животрепещущие вопросы об игровом сервисе Stadia

Вести.Финанс13:15

Google Stadia запустят в ноябре

News.ru13:10

Подробности o новом игровом сервисе Google Stadia рассекретили до анонса

Российская газета10:36

Утечка: подробности запуска Google Stadia, стоимость сервиса и часть библиотеки

Игромания.ру09:12
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Экономика

В России увеличат размер материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено в 12:20
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес

28-летняя племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера

Обновлено в 22:00
Политика

Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко

Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено в 01:43
Политика

Роскомнадзор пообещал новые методы блокировки Telegram

Роскомнадзор, по решению суда заблокировал мессенджер на территории России, однако Telegram удается обходить блокировку.
Обновлено в 13:50
Кино

Лазарева и Шац озвучили ситком «Семейный брак» Ника Хорнби

Обновлено в 08:53
Здоровье

Врач Бари Алибасова раскрыла обстоятельства отравления

Что касается обстоятельств отравления, врач заверила, что обстоятельства сложились неблагоприятно.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Армия и оружие

Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено в 22:15
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35

Обновлено в 22:46
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено в 03:17
Общество

В США планируют снести школу «Колумбайн»

Обновлено в 20:54
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Технологии

Роскомнадзор удалил из поисковиков 300 тысяч ссылок на пиратские сайты

При участии Роскомнадзора поисковики удалили из своей выдачи более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы.
Обновлено в 15:29
Авто

Концерн DFM пожаловался на Краснодарские суды

Мошенническая схема идентична с случаями компаний Mercedes-Benz, Hyundai, Kia и Jaguar: покупатель приобрел автомобиль DFM AX7 и через 15 дней после покупки подал иск в суд о том, что машина имеет технический дефект, подтвержденный независимой экспертизой без участия продавца, который был удовлетворен.
Обновлено в 05:38
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено в 22:50
Политика

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
Обновлено в 19:05
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Обновлено в 18:15
Футбол

Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»

Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено в 17:10
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено в 14:55
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек.
Обновлено в 18:27
Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 22:19
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:41
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Обновлено в 20:22
Общество

Власти Иркутской области прокомментировали задержание главы Минлеса

Правительство и губернатор "обеспокоены" Пресс-служба правительства Иркутской области опубликовала комментарии по поводу сегодняшнего задержания главы министерства лесного комплекса региона Сергея Шеверды.
Обновлено в 12:31
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