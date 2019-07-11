Футбол
«Гонвед» обыграл «Жальгирис», «Кайрат» победил в БоснииМатч ТВ 16:55
«Гонвед» на своем поле обыграл «Жальгирис» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1. Ответный матч в паре состоится 18 июля. В параллельном матче «Кайрат» на чужом поле переиграл боснийский «Широки Бриег».
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