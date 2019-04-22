Политика
Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУУкраина.ру 09:42
Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон. Об этом 22 апреля сообщает информагентство «Украинские новости»
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Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят.
— Валерия Гонтарева, украинский бизнесменЦарьград 10:39
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