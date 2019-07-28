Автоспорт
Гонщиков Alfa Romeo могут оштрафоватьF1news.ru 12:16
Стюарды Гран При Германии обратили внимание на то, что команда Alfa Romeo нарушила правила: перед стартом инженеры инструктировали гонщиков, сообщая им техническую информацию, а это запрещено.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Технологии
Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
Обновлено в 21:34
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено в 20:53
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Экономика
Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы
Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 14:14
Энергетика
Составлен мировой рейтинг доступности бензина
Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина.
Обновлено в 21:13
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 августа
Множество изменений ожидают жителей России с 1 августа. Прибавку к пенсии в размере 244 рублей получат работающие пенсионеры.
Обновлено 26 июля в 02:20
Общество
Умерла самая умная собака в мире
В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире.
Обновлено в 21:39
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 17:53
Экономика
LSE ведет переговоры о покупке Refinitiv
Сумма сделки может составить $27 млрд Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv.
Обновлено в 09:12
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Общество
В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка
Обновлено в 22:35
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Здоровье
Медики перечислили полезные свойства огурцов
Обновлено в 22:05
Общество
Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
Обновлено в 09:34
Авто
Чудо-машина из советской комедии «Операция Ы»
Обновлено в 21:15
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Финансы
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ
«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
Обновлено в 17:59
Технологии
Google заподозрили в связи с китайскими военными
Стоит отметить, что власти США не раз заявляли о возможной связи компании с китайскими военными, но та всё отрицает.
Обновлено в 05:21
Футбол
Месси танцует с женой на Ибице. Видео
На видео видно, что девушка вместе со своим мужем присутствует на концерте. Месси и Рокуццо вместе танцуют и поют.
Обновлено в 16:37
Происшествия
В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект об альтернативном наказании для водителей, оставивших место дорожной аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов документа, главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Обновлено в 23:15
Политика
Кургузкин возглавил администрацию Читинского района
По словам одного из собеседников, утром Кургузкина познакомили с коллективом администрации в статусе исполняющего обязанности главы района.
Обновлено в 21:39
Общество
Новый сервис расскажет о загрязнении воды в Черном море
«Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами», — цитирует его агентство.
Обновлено в 22:40
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Общество
В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка
Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.
Обновлено в 22:41