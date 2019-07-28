Автоспорт

Гонщиков Alfa Romeo могут оштрафоватьF1news.ru 12:16

Стюарды Гран При Германии обратили внимание на то, что команда Alfa Romeo нарушила правила: перед стартом инженеры инструктировали гонщиков, сообщая им техническую информацию, а это запрещено.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кубица набрал первые очки «Уильямса» после штрафа конкурентов

Sport.ru17:58

Alfa Romeo опротестует штраф Райкконена и Джовинацци на Гран-при Германии

RT на русском18:26

«Альфа Ромео» подаст апелляцию на штрафы Райкконена и Джовинацци

Sports.ru16:02

Кубица набрал первые очки в сезоне после штрафов гонщиков «Альфа Ромео»

РИА Новости15:55

«Альфа Ромео» подаст протест на решение ФИА о штрафе

Чемпионат15:42

В Alfa Romeo намерены подать апелляцию

F1news.ru16:05

Штраф пилотов «Альфа Ромео» позволил Хэмилтону и Кубице набрать очки на «Гран-при Германии»

Спорт-Экспресс16:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Происшествия

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек

Обновлено в 22:46
Политика

В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина

Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Технологии

Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.
Обновлено в 18:41
Происшествия

Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии

Обновлено в 21:34
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Личный врач Алексея Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.
Обновлено в 16:43
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено в 20:53
Происшествия

Осужден полковник ФСБ из управления президента

Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Экономика

Счетная палата готовит почву для новой пенсионной реформы

Пенсионная система должна быть прозрачной и понятной для граждан, а принимаемые государством решения – вызывать доверие населения, заявила аудитор СП Светлана Орлова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 14:14
Энергетика

Составлен мировой рейтинг доступности бензина

Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина.
Обновлено в 21:13
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 августа

Множество изменений ожидают жителей России с 1 августа. Прибавку к пенсии в размере 244 рублей получат работающие пенсионеры.
Обновлено 26 июля в 02:20
Общество

Умерла самая умная собака в мире

В США умерла собака породы бордер-колли по кличке Чейзер, которую называли самой умной собакой в мире.
Обновлено в 21:39
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 17:53
Экономика

LSE ведет переговоры о покупке Refinitiv

Сумма сделки может составить $27 млрд Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила, что ведет переговоры о покупке финансовой информационно-аналитической компании Refinitiv.
Обновлено в 09:12
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Общество

В Благовещенске возводят дамбы для защиты от паводка

Обновлено в 22:35
Космос

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Здоровье

Медики перечислили полезные свойства огурцов

Обновлено в 22:05
Общество

Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем

Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
Обновлено в 09:34
Автоспорт

Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso

Обновлено в 12:13
Авто

Чудо-машина из советской комедии «Операция Ы»

Обновлено в 21:15
Наука

Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии

Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Финансы

Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ

«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
Обновлено в 17:59
Технологии

Google заподозрили в связи с китайскими военными

Стоит отметить, что власти США не раз заявляли о возможной связи компании с китайскими военными, но та всё отрицает.
Обновлено в 05:21
Футбол

Месси танцует с женой на Ибице. Видео

На видео видно, что девушка вместе со своим мужем присутствует на концерте. Месси и Рокуццо вместе танцуют и поют.
Обновлено в 16:37
Происшествия

В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект об альтернативном наказании для водителей, оставивших место дорожной аварии, сообщили ТАСС в пресс-службе одного из авторов документа, главы комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Обновлено в 23:15
Политика

Кургузкин возглавил администрацию Читинского района

По словам одного из собеседников, утром Кургузкина познакомили с коллективом администрации в статусе исполняющего обязанности главы района.
Обновлено в 21:39
Общество

Новый сервис расскажет о загрязнении воды в Черном море

«Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учетом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Черного моря сточными канализационными водами», — цитирует его агентство.
Обновлено в 22:40
Политика

Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников

Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Общество

В Приамурье запретили продажу алкоголя на время паводка

Ранее сообщалось, что из-за нового паводка режим ЧС объявлен в Приамурье.
Обновлено в 22:41
ещё по теме
Антонио Джовинацци
Итальянский автоспорт
Итальянский автогонщик, вице-чемпион серии GP2, резервный пилот Ferrari. На Гран-при Австралии 2017 года дебютировал в Формуле-1 в составе команды Sauber, заменив в её составе Паскаля Верляйна. В 2018 установил рекорд прохождения круга на трассе Хунгароринг во время тестов на Ferrari SF71H. На следующий день его время было улучшено участником молодежной программы Mercedes Джорджем Расселом на болиде Mercedes W09 EQ Power+. В сентябре 2018 г. было объявлено, что в сезоне-2019 Джовинацци станет напарником Кими Райкконена в команде «Формулы-1» Sauber Alfa Romeo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кими Райкконен
Финский автогонщик
Финский автогонщик, чемпион мира серии Формула-1, дважды вице-чемпион мира и трижды бронзовый призёр. В сезонах 2007-2009 и 2014-2018 выступал за команду Феррари. В конце 2018 года перешел в команду «Заубер», переименованную перед началом сезона-2019 в «Альфа-Ромео».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное