Автоспорт
Гонщиков Alfa Romeo могут оштрафоватьF1news.ru вчера в 12:16
Стюарды Гран При Германии обратили внимание на то, что команда Alfa Romeo нарушила правила: перед стартом инженеры инструктировали гонщиков, сообщая им техническую информацию, а это запрещено.
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Штраф пилотов «Альфа Ромео» позволил Хэмилтону и Кубице набрать очки на «Гран-при Германии»
Спорт-Экспрессвчера в 16:23
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
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