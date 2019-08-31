Происшествия
Российская газетаГонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии. Антуан потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник.
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Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве
RT на русском 02:37
Единоборства
Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
РИА Новости 18:50
Политика
В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Известия 19:01
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
Политика
Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино
Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия 14:34
Хоккей
«Локо» второй год подряд выиграл Кубок мира среди молодежных команд
Первый Ярославский 15:15
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс 29 августа в 21:55
Политика
Зеленский пригласил Польшу поучаствовать в восстановлении Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.
Газета.Ru 14:09
Авто
В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек»
Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
Тарантас Ньюс 14:00
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
RT на русском 01:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил женщину
"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Общество
Магнитная буря накроет Землю 1 сентября
«Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2 – малые и средние магнитные бури», — говорится в сообщении.
Sibnet Новости 06:53
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру 16:18
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости 07:31
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Здоровье
Эксперты назвали правила мытья посуды без вреда для здоровья
Специалисты предупреждают, что неправильное мытье посуды может негативно сказаться на здоровье человека.
iReactor 17:05
Космос
На МКС из-за роста уровня кислорода сработала сирена
На МКС сработала аварийная сирена. Причина кроется в росте уровня кислорода.
Актуальные Новости 29 августа в 09:42
Происшествия
При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот
В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.
Коммерсантъ 06:50
Шоу-бизнес
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма 11:58
Происшествия
В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка
Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:06