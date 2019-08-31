Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии. Антуан потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник.

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Единоборства Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Политика Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Политика Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Политика Россия и Украина начали обмен пленными В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.

Политика Зеленский пригласил Польшу поучаствовать в восстановлении Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.

Авто В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек» Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.

Происшествия В Петербурге автомобиль сбил женщину "На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.

Авто Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.

Общество Магнитная буря накроет Землю 1 сентября «Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2 – малые и средние магнитные бури», — говорится в сообщении.

Политика Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.

Происшествия При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.

Здоровье Эксперты назвали правила мытья посуды без вреда для здоровья Специалисты предупреждают, что неправильное мытье посуды может негативно сказаться на здоровье человека.

Космос На МКС из-за роста уровня кислорода сработала сирена На МКС сработала аварийная сирена. Причина кроется в росте уровня кислорода.

Происшествия При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.

Шоу-бизнес Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.