Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаГонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии. Антуан потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник.
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Смерть на повороте. Антуан Юбер погиб в страшной аварии на трассе в Бельгии

Спорт-Экспресс16:05

Появилась новая информация о состоянии попавшего вместе Юбером в ДТП гонщика

Газета.Ru15:59

Обзор гонки Формулы-2, прерванной после аварии Юбера и Корреа

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Французский гонщик Антуан Юбер умер после аварии на этапе «Формулы-2»

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Гонку «Формулы-2» в Бельгии прервали из-за серьезной аварии с участием трех пилотов

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Организаторы отменили воскресную гонку «Формулы-2» после гибели Юбера

Sports.ru15:49
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Мать пропавшего в Башкирии ребёнка задержана по подозрению в убийстве

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В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

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Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе

По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
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Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
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Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.
Известия 14:34
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«Локо» второй год подряд выиграл Кубок мира среди молодежных команд

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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента

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RT на русском 16:38
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
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Зеленский пригласил Польшу поучаствовать в восстановлении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.
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В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек»

Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
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В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов

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Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
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В Петербурге автомобиль сбил женщину

"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
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Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей

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Магнитная буря накроет Землю 1 сентября

«Ожидается, что 31 августа и 2 сентября геомагнитное поле будет возмущенным, а в первый день календарной осени возможны магнитные бури уровня G1-G2 – малые и средние магнитные бури», — говорится в сообщении.
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Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»

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Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
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При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека

В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
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Эксперты назвали правила мытья посуды без вреда для здоровья

Специалисты предупреждают, что неправильное мытье посуды может негативно сказаться на здоровье человека.
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На МКС из-за роста уровня кислорода сработала сирена

На МКС сработала аварийная сирена. Причина кроется в росте уровня кислорода.
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При жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье погиб пилот

В самолете были пилот и 12-летняя девочка. Ребенок получил ранения, ее осматривают врачи. Причина жесткой посадки пока не установлена.
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Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время

Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
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В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:06
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Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метро

Газета.Ru 09:52
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