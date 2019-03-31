Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при БахрейнаТАСС 13:02
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна. Вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Шоу-бизнес
Подруга Яна Арлазорова: «Его дочь знала про рак, но появилась только на кладбище»
Обновлено в 12:00
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.
Обновлено в 14:28
Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Обновлено в 18:31
Кино
«Дамбо» Тима Бертона возглавил российский прокат
Фильм про летающего слоненка "Дамбо", режиссера Тима Бертона, возглавил российский прокат по итогам выходных.
Обновлено в 19:16
Происшествия
Двоих человек убили на избирательном участке в Турции
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи
Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Политика
Владимир Зеленский ждет второго
Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин
Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Культура
Академия Вагановой проведет конференцию в честь 110-летия первых балетов «Русских сезонов»
Встреча приурочена ко дню рождения Сергея Дягилева (1872-1929) и 110-летию первых балетов "Русских сезонов", организованных этим театральных и художественным деятелем и антрепренером, сообщили ТАСС в пресс-службе академии.
Обновлено в 17:19
Общество
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено в 18:10
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Теннис
Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне
Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
Обновлено в 16:16
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Экономика
Столичный малый бизнес теряет привлекательность
Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено в 18:59
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Обновлено 29 марта в 11:21
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Кино
Вышел первый трейлер хоррора «Проклятие Аннабель-3»
Pictures появился трейлер фильма ужасов «Проклятие Аннабель-3», режиссером которого выступил Гари Доберман.
Обновлено в 06:58
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Экономика
Вступили в силу требования к форекс-дилерам раскрывать данные о рисках по их услугам
Форекс-дилеры с 1 апреля обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг.
Обновлено в 17:06
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37