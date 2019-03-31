Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при БахрейнаТАСС вчера в 13:02

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна. Вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако.
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