Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при БахрейнаТАСС 13:02

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна. Вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хэмилтон - Леклеру: «Ты классно выступил»

Спорт-Экспресс16:43

Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна, Боттас – 2-й, Леклер – 3-й, Квят – 12-й

ProstoProSport12:52

Льюис Хэмилтон: «У нас много работы, машина должна быть быстрее»

Матч ТВ16:57

Хэмилтон стал вторым пилотом в истории Формулы-1, побеждавшим в Гран-при в 13 сезонах

Sport24.ru14:50

Загнанный «жеребец». Поломка болида «Феррари» лишила Леклера победы

Советский спорт14:45

Гран-при Бахрейна: «Феррари» упустила победу, у «Мерседеса» второй дубль

Чемпионат17:10

Льюис Хэмилтон о Леклере: «У меня были такие ситуации, и я знаю, каково это»

Sports.ru15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Происшествия

Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе

Обновлено в 17:16
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Общество

Петербуржцы протестовали против застройки Пулковской обсерватории

Петербуржцы протестовали против застройки вокруг Пулковской обсерватории (ГАО РАН).
Обновлено в 17:11
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Общество

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено 29 марта в 00:39
Спорт

Авербух: все старались помочь Медведевой

Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Футбол

Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»

Обновлено в 12:47
Политика

Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле

Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.
Обновлено в 10:02
Политика

Чапутова победила на выборах президента в Словакии

Обновлено вчера в 21:40
Наука

Лингвистические способности в мозгу занимают всего полтора мегабайта

По результатам исследования, общее количество информации займет всего 1,56 мегабайта.
Обновлено в 17:53
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Хоккей

Луонго близок к завершению карьеры, его место во «Флориде» может занять Бобровский

Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.
Обновлено в 16:13
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой

По словам эксперта, Тимошенко может подыграть Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено в 15:15
Единоборства

Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора

Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Происшествия

В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США

Обновлено в 18:00
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые итоги выборов президента

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 26,99 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,1 процента бюллетеней.
Обновлено в 15:47
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Политика

Правящая партия лидирует на муниципальных выборах в Турции

Обновлено в 15:18
Футбол

«Болонья» вырвала победу у «Сассуоло»

Обновлено в 14:23
Политика

Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Подруга Яна Арлазорова: «Его дочь знала про рак, но появилась только на кладбище»

Обновлено в 12:00
Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Политика

Владимир Зеленский ждет второго

Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено в 16:47
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Музыка

Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Политика

Гриценко не поддержит Порошенко во втором туре выборов главы Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что не намерен поддерживать кандидатуру Петра Порошенко во втором туре голосования.
Обновлено в 15:32
Футбол

Реал — Уэска 3:2

Обновлено в 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов. Считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шарль Леклер
Монакский автоспорт
Монегасский автогонщик, пилот Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное