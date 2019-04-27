Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в БакуЭкономика сегодня вчера в 14:46

В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Российскому гонщику Даниилу Квяту из команды «Торо Россо» удалось занять шестое место. Выиграл квалификацию финский спортсмен команды «Мерседес» Валттери Боттас.

Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в Баку

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