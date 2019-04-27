Автоспорт
Квят показал шестой результат в квалификации «Формулы-1» в БакуЭкономика сегодня вчера в 14:46
В Баку прошла квалификация Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Российскому гонщику Даниилу Квяту из команды «Торо Россо» удалось занять шестое место. Выиграл квалификацию финский спортсмен команды «Мерседес» Валттери Боттас.
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Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане
RT на русскомвчера в 11:00
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