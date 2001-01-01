Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при АзербайджанаТАСС 11:22

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана. Боттас лучший круг проехал за 1 минуту 40,495 секунды.
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Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Квят – шестой

Советский спорт11:07

Гран-при Азербайджана, Боттас выигрывает квалификацию, Леклер попадает в аварию. ВИДЕО

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Боттас выиграл квалификацию «Гран-при Азербайджана», Квят - шестой

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Валттери Боттас
Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
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