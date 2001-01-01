Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при АзербайджанаТАСС 11:22

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана. Боттас лучший круг проехал за 1 минуту 40,495 секунды.

Футбол Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Футбол Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболу Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского национального первенства по итогам турнира.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Общество Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

Хоккей Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.

Политика Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.

Футбол «Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась в зону Лиги чемпионов «Рома» набрала 58 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает путевку в Лигу чемпионов.

Происшествия В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды По пути из Балашихи в Домодедово воспламенился автобус с 20 юными футболистами команды «Метеор».

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Наука Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.

Общество Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.

Экономика Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.

Религия Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Армия и оружие Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Общество Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.

Шоу-бизнес Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.

Армия и оружие Боевой танк БМ «Оплот» более не будет поставляться в ВСУ Украинские вооруженные силы останутся без основного боевого танка БМ «Оплот», так как некоторые комплектующие ГК «Укроборонпром» закупал у Российской Федерации.

Происшествия На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.

Происшествия Основатель WikiLeaks пожаловался в суд на вымогательство Судебный иск за вымогательство 3 млн евро подал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на группу испанцев, сотрудников посольства Эквадора и эквадорского охранного агентства.

Армия и оружие Германия испугалась новой российской подлодки Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».