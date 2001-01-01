Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при АзербайджанаТАСС 11:22
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана. Боттас лучший круг проехал за 1 минуту 40,495 секунды.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:47, Ашберн
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
Обновлено в 01:28
Футбол
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Обновлено в 09:10
Футбол
Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского национального первенства по итогам турнира.
Обновлено в 13:29
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Хоккей
Тренера и игрока «Авангарда» могут дисквалифицировать на 4 года
Среди главных фигурантов дела числятся нападающий "ястребов" Денис Зернов, главный тренер команды Боб Хартли, а также представитель медицинского штаба омичей Дмитрий Батушенко.
Обновлено в 13:43
Космос
NASA: Земля погрузится в 15-дневную тьму из-за столкновения Венеры и Юпитера с параллелизмом
Планеты сойдутся с параллелизмом в определенный момент, после чего на поверхности Юпитера начнутся необратимые химические процессы.
Обновлено в 11:50
Политика
Поток украинцев в Крым вырос в два раза в преддверии праздников
Поток украинцев в Крым через пункты пропуска российско-украинского участка границы возрос в два раза в преддверии майских праздников, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ России.
Обновлено в 12:45
Футбол
«Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась в зону Лиги чемпионов
«Рома» набрала 58 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает путевку в Лигу чемпионов.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Московской области загорелся автобус детской футбольной команды
По пути из Балашихи в Домодедово воспламенился автобус с 20 юными футболистами команды «Метеор».
Обновлено в 13:17
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Футбол
Хохлов: «Меня не устраивал темп игры»
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами
Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Общество
Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области
По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Боевой танк БМ «Оплот» более не будет поставляться в ВСУ
Украинские вооруженные силы останутся без основного боевого танка БМ «Оплот», так как некоторые комплектующие ГК «Укроборонпром» закупал у Российской Федерации.
Обновлено в 13:49
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Основатель WikiLeaks пожаловался в суд на вымогательство
Судебный иск за вымогательство 3 млн евро подал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на группу испанцев, сотрудников посольства Эквадора и эквадорского охранного агентства.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Германия испугалась новой российской подлодки
Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Обновлено вчера в 19:24