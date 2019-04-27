Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при АзербайджанаТАСС 11:22

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана. Боттас лучший круг проехал за 1 минуту 40,495 секунды.

Экономика Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.

Космос Blue Origin опубликовала в Twitter загадочный снимок корабля Шеклтона Фотография озаглавлена датой 9 мая, а какое-либо описание отсутствует, поэтому нам остаётся лишь догадываться, как экспедиционный корабль Шеклтона связан с космической компанией Джеффа Безоса.

Политика National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.

Происшествия В Воронежской области тушат крупный пожар Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.

Происшествия В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге В Калифорнии в городе Повэй мужчина открыл стрельбу в синагоге.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Авто Opel возобновит выпуск автомобилей в России до конца 2019 года Автомобильная компания Opel до конца нынешнего года вернется на российский рынок.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.

Наука Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.

Религия Православный мир отмечает Пасху Православный мир отмечает сегодня Светлое Христово Воскресение - Пасху.

Происшествия В Красноярске горит здание на территории завода «Красмаш» В Красноярске на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос»), где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».

Политика Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".

Экономика В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.

Происшествия В Тунисе 12 человек погибли из-за столкновения двух грузовиков В тунисском городе Сиди-Бузид 12 человек погибли в результате столкновения двух грузовиков.

Общество В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.

Шоу-бизнес У выпавшего из окна Александра Белявского нашлась внебрачная дочь Очень часто у известных артистов находятся внебрачные дети только после их смерти.